РФ здійснила масовані атаки на Київ та Одесу: численні пожежі, руйнування, є загиблі та поранені (ФОТО, ВІДЕО)

У ніч проти вівторка, 10 червня, російська армія атакувала Україну “Шахедами”, крилатими та балістичними ракетами. Сили ППО збили усі ракети та частину ворожих дронів.

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Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Росія здійснила масовану повітряну атаку на Україну, застосувавши загалом 322 засоби повітряного нападу. З них 315 були ударними БпЛА типу Shahed-131/136 та безпілотниками-імітаторами. Крім того, ворог запустив дві балістичні ракети KN-23 з Воронезької області та п'ять крилатих ракет "Іскандер-К" з Курської області РФ.

Українська протиповітряна оборона ефективно відпрацювала, знешкодивши 284 повітряні цілі. Зокрема, було збито 220 ворожих засобів вогневими засобами.

Основними напрямками удару були Київ та Одеса.

Наслідки обстрілів Києва

В столиці зафіксовано падіння уламків збитих ворожих цілей у низці районів міста, є постраждалі та численні руйнування, спалахнули пожежі.

За даними КМДА, відомо про чотирьох постраждалих людей. Пошкодження та падіння уламків внаслідок російської атаки зафіксовані в Дарницькому, Оболонському, Голосіївському, Деснянському, Шевченківському, Подільському, Соломʼянському районах Києва.

Найбільше руйнувань зафіксовано у Дарницькому, Оболонському, Шевченківському, Голосіївському районах.

У Деснянському районі столиці внаслідок падіння частин збитого БпЛА загорівся автомобіль. Також зафіксовано падіння дрона.

столиці внаслідок падіння частин збитого БпЛА загорівся автомобіль. Також зафіксовано падіння дрона. У Шевченківському районі палають автівки. Також горить балкон у житловому будинку і відомо про пожежу в будівлі бізнес-центру. Зафіксовано загоряння нежитлових приміщень.

палають автівки. Також горить балкон у житловому будинку і відомо про пожежу в будівлі бізнес-центру. Зафіксовано загоряння нежитлових приміщень. У Дніпровському районі задимлення в нежитловій забудові. У Подільському районі уламки БпЛА впали на двох локаціях.

задимлення в нежитловій забудові. У уламки БпЛА впали на двох локаціях. У Дарницькому районі виникла пожежа в нежитловій будівлі та в житловому будинку. Зафіксовано падіння решток збитого БпЛА в зеленій зоні та на відкритій місцевості. Є часткова руйнація в нежитловій зоні, пошкодження в гаражному кооперативі, займання складських приміщень. Також горить лісосмуга за іншою адресою. Крім того, попередньо, уламки впали на приватний будинок. Одному постраждалому в Дарницькому районі медики надали допомогу на місці.

виникла пожежа в нежитловій будівлі та в житловому будинку. Зафіксовано падіння решток збитого БпЛА в зеленій зоні та на відкритій місцевості. Є часткова руйнація в нежитловій зоні, пошкодження в гаражному кооперативі, займання складських приміщень. Також горить лісосмуга за іншою адресою. Крім того, попередньо, уламки впали на приватний будинок. Одному постраждалому в Дарницькому районі медики надали допомогу на місці. У Соломʼянському районі пожежа в багатоповерховому будинку. Уламки дрона впали на дах багатоповерхівки.

пожежа в багатоповерховому будинку. Уламки дрона впали на дах багатоповерхівки. У Голосіївському районі зафіксовано падіння уламків дрона на території нежитлової будівлі та руйнування в бізнес-центрі.

зафіксовано падіння уламків дрона на території нежитлової будівлі та руйнування в бізнес-центрі. В Оболонському районі Києва внаслідок нічної атаки частково зруйновано багатоповерховий житловий будинок, пошкоджено автомобілі.

Також в Оболонському районі уламки БпЛА впали на територію однієї зі шкіл. Внаслідок падіння уламків виникла пожежа в житловому будинку. Були пошкоджені авто та приміщення аптеки. Медики госпіталізували одного постраждалого в Оболонському районі столиці.

ТРЦ Dream працює в звичному режимі, але у партнерів є можливість відкритися не пізніше 12:00. Про це розповів його співвласник Гарік Корогодський.

"В нас в усіх була важка ніч. Ми в Дрімі дозволили нашим партнерам відкрити свої бізнеси не пізніше 12 ранку, щоби люди, які в них працюють, трохи видихнули. Сам Дрім працює в звичному режимі. Ми точно знаємо, що всі, хто стоїть на боку війни проти народу України, помре. А ЗСУ просто це прискорить. Тож заспокоюємо дітей, працюємо, допомагаємо армії", - написав він у Facebook.

У Києві продовжують ліквідовувати наслідки масштабних пожеж після ударів РФ, на одній з локацій працює гелікоптер.

В Києві громадський транспорт буде курсувати зі змінами

За даними КМДА, через ліквідацію наслідків ворожої атаки громадський транспорт курсує зі змінами на вулицях Юрія Іллєнка та Глибочицькій.

На вул. Юрія Іллєнка (напрямок до ст. м. "Лук'янівська") рух перекритий.

Зміни в русі тролейбусів:

№ 16, 23 — курсують від вул. Мрії до ст. м. "Дорогожичі";

№ 6, 18, 28, 33 — до ст. "Почайна";

№ 19 — пл. Космонавтів — Повітрофлотський шляхопровід;

№ 35 — від вул. Кадетський Гай до Повітрофлотського шляхопроводу. Від просп. Свободи — до ст. м. "Дорогожичі".

Вул. Глибочицька — затримка руху через ліквідацію пожежі внаслідок російської атаки.

Зміни в русі автобусів:

№ 14Т — просп. Відрадний — ст.м. "Лук'янівська";

№ 112 — вул. Івана Микитенка — ст.м. "Контрактова площа";

№ 119 — вул. Василя Касіяна — Повітрофлотський шляхопровід.

Наслідки обстрілів Одеси

Також в ніч проти 10 червня збройні сили РФ атакували Одесу ударними безпілотниками. Попередньо встановлено, що ворог застосував понад 10 БпЛА.

За даними Одеської обласної прокуратури, внаслідок атаки загинули двоє чоловіків. Постраждали дев’ятеро людей: п’ятеро жінок і троє чоловіків дістали поранення, ще в однієї мешканки – гостра реакція на стрес.

Пошкоджено житлові будинки, будівлю пологового будинку, станцію екстреної медичної допомоги, приватну медичну клініку, спортивний комплекс, зоопарк, будівлю залізничного вокзалу, а також автомобілі містян.

Огляд триває, повний перелік руйнувань та пошкоджень встановлюється. На місцях подій прокурори у взаємодії з іншими правоохоронцями документують наслідки збройної агресії РФ.

Раніше Delo.ua також публікувало карту бойових дій станом на сьогодні.