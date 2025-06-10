Карта бойових дій в Україні на 10 червня 2025 року

Триває 1203-й день повномасштабної війни в Україні .

CEO + HRD — тандем, що зберігає бізнес у бурю. Досвід топових лідерів команд України. 2 липня на HR Wisdom Summit дізнайтеся про ефективне та стратегічне партнерство між керівником і тим, хто створює бізнес-цінності завдяки управлінню талантами Забронювати участь

Мапа бойових дій в Україні станом на 10 червня 2025

Останні дані зі звіту ISW (Інститут вивчення війни):

Новини війни в Україні

Оперативна інформація станом на 08:00 щодо російського вторгнення. За даними Генерального штабу ЗСУ, протягом минулої доби зафіксовано 174 бойових зіткнень.

Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах одного масованого ракетного удару 22 ракетами та 65 авіаударів, зокрема скинув 100 керованих бомб. Крім цього, здійснив 6153 обстріли, з них 133 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 3391 дрон-камікадзе.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема по районах населених пунктів Грем’яч Чернігівської області; Костянтинівка, Козача Лопань, Варварівка Харківської області; Разіне, Мирноград, Сухий Яр, Покровськ, Полтавка, Попів Яр, Новоекономічне, Запоріжжя, Новопіль, Воскресенка Донецької області; Гуляйполе, Ольгівське, Новоандріївка, Кам’янське, Мала Токмачка Запорізької області; Львове Херсонської області.

Останні новини з фронту за сьогодні

За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили 16 районів зосередження особового складу та техніки, два пункти управління безпілотними літальними апаратами, чотири артилерійські системи та пункт управління російських загарбників.

На Харківському напрямку агресор п’ять разів штурмував позиції наших захисників у районах Вовчанська, Кам’янки та Глибокого.

На Куп’янському напрямку минулої доби відбулося 11 атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника поблизу Кіндрашівки, Загризового, Зеленого Гаю, Голубівки, Степової Новоселівки, Колісниківки та в бік Курилівки.

На Лиманському напрямку ворог атакував 12 разів. Намагався просунутися вперед поблизу Липового, Надії та в напрямку Рідкодуба, Карпівки, Нового Миру, Ольгівки й Григорівки.

На Сіверському напрямку впродовж дня ворог здійснив одну атаку на позиції наших підрозділів у районі населеного пункту Григорівка.

На Краматорському напрямку зафіксовано сім бойових зіткнень у районах Білої Гори, Курдюмівки та в напрямку Ступочок.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 13 атак поблизу Диліївки, Торецька та в напрямку Яблунівки.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 41 наступальну дію агресора у районах населених пунктів Нова Полтавка, Новоукраїнка, Новооленівка, Богданівка, Новосергіївка, Миролюбівка, Єлизаветівка, Малинівка, Промінь, Лисівка, Удачне, Богданівка, Олексіївка, Андріївка та в напрямку населених пунктів Зелений Кут, Покровськ, Муравка.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони відбили 18 атак на позиції наших військ поблизу населених пунктів Костянтинопіль, Новосілка, Зелене Поле, Вільне Поле, Веселе, у напрямку Шевченка, Багатиря та Запоріжжя.

Сили оборони успішно відбили три ворожі спроби просунутися уперед на Гуляйпільському напрямку поблизу населеного пункту Малинівка.

На Оріхівському напрямку наші оборонці успішно відбили шість ворожих атак у районах Новоандріївки, Степового, Нестерянки та в бік Павлівки.

Минулої доби на Придніпровському напрямку ворог п’ять разів без успіху намагався просуватися до укріплень наших оборонців.

На Курському напрямку підрозділи Сил оборони України за минулу добу відбили 38 атак російських загарбників. Крім цього, ворог завдав 15 авіаційних ударів із застосуванням 23 керованих бомб, а також здійснив 217 артилерійських обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема три — із реактивних систем залпового вогню.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Нагадаємо, як заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, попри гучні заяви російського диктатора про готовність до припинення вогню на травневі свята, армія РФ значно збільшили інтенсивність бойових дій, зосереджуючи основні зусилля на Покровському напрямку. Ворог намагається прорвати оборону українських військових і вийти на адміністративний кордон Дніпропетровської області.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

Читайте також: втрати Росії у війні станом на сьогодні.