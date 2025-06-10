Карта боевых действий в Украине на 10 июня 2025 года

Продолжается 1203-й день полномасштабной войны в Украине .

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Карта боевых действий в Украине по состоянию на 10 июня 2025 г.

Последние данные из отчета ISW (Институт изучения войны):

Новости войны в Украине

Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки зафиксировано 174 боевых столкновений.

Вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам один массированный ракетный удар 22 ракетами и 65 авиаударов, в том числе сбросил 100 управляемых бомб. Кроме этого, произвел 6153 обстрела, из них 133 – из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 3391 дрон-камикадзе.

Агрессор наносил авиаудары, в том числе по районам населенных пунктов Гремяч Черниговской области; Константиновка, Казачья Лопань, Варваровка Харьковской области; Разино, Мирноград, Сухой Яр, Покровск, Полтавка, Попов Яр, Новоэкономическое, Запорожье, Новополь, Воскресенка Донецкой области; Гуляйполе, Ольговское, Новоандреевка, Каменское, Малая Токмачка Запорожской области; Львов Херсонской области.

Последние новости с фронта сегодня

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 16 районов сосредоточения личного состава и техники, два пункта управления беспилотными летательными аппаратами, четыре артиллерийских системы и пункт управления российских захватчиков.

На Харьковском направлении агрессор пять раз штурмовал позиции наших защитников в районах Волчанска, Каменки и Глубокого.

На Купянском направлении за прошедшие сутки произошло 11 атак оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника вблизи Кондрашовки, Загрызового, Зеленого Роща, Голубовки, Степной Новоселовки, Колесниковки и в сторону Куриловки.

На Лиманском направлении враг атаковал 12 раз.

На Северском направлении в течение дня враг совершил одну атаку на позиции наших подразделений в районе населённого пункта Григоровка.

На Краматорском направлении зафиксировано семь боевых столкновений в районах Белой Горы, Курдюмовки и в направлении Ступочек.

На Торецком направлении враг совершил 13 атак вблизи Дилиевки, Торецкая и в направлении Яблоновки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 41 наступательное действие агрессора в районах населенных пунктов Новая Полтавка, Новоукраинка, Новооленовка, Богдановка, Новосергеевка, Миролюбовка, Елизаветовка, Малиновка, Луч, Лисовка, Удачное, Богдановка, Алексеевка, Андрей Муравка.

На Новопавловском направлении Силы обороны отразили 18 атак на позиции наших войск вблизи населенных пунктов Константинополь, Новоселка, Зеленое Поле, Свободное Поле, Веселое, в направлении Шевченко, Богатыря и Запорожья.

Силы обороны успешно отразили три вражеских попытки продвинуться вперед на Гуляйпольском направлении вблизи населенного пункта Малиновка.

На Ореховском направлении наши защитники успешно отразили шесть вражеских атак в районах Новоандреевки, Степного, Нестерянки и в сторону Павловки.

За прошедшие сутки на Приднепровском направлении враг пять раз безуспешно пытался продвигаться к укреплениям наших защитников.

На Курском направлении подразделения Сил обороны Украины за минувшие сутки отразили 38 атак российских захватчиков. Кроме этого, враг нанес 15 авиационных ударов с применением 23 управляемых бомб, а также совершил 217 артиллерийских обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе три из реактивных систем залпового огня.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Напомним, как заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, несмотря на громкие заявления российского диктатора о готовности к прекращению огня на майские праздники, армия РФ значительно увеличила интенсивность боевых действий, сосредотачивая основные усилия на Покровском направлении. Враг пытается прорвать оборону украинских военных и выйти на административную границу Днепропетровской области.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

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