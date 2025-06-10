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Карта боевых действий в Украине на 10 июня 2025 года

война, ВСУ
Полномасштабная война продолжается с 24 февраля 2022 года / Генеральный штаб ВСУ

Продолжается 1203-й день полномасштабной войны в Украине.

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Карта боевых действий в Украине по состоянию на 10 июня 2025 г.

Последние данные из отчета ISW (Институт изучения войны):

Фото 2 — Карта боевых действий в Украине на 10 июня 2025 года
Фото 3 — Карта боевых действий в Украине на 10 июня 2025 года
Фото 4 — Карта боевых действий в Украине на 10 июня 2025 года
Фото 5 — Карта боевых действий в Украине на 10 июня 2025 года
Фото 6 — Карта боевых действий в Украине на 10 июня 2025 года
Фото 7 — Карта боевых действий в Украине на 10 июня 2025 года
Фото 8 — Карта боевых действий в Украине на 10 июня 2025 года
Фото 9 — Карта боевых действий в Украине на 10 июня 2025 года
Фото 10 — Карта боевых действий в Украине на 10 июня 2025 года
Фото 11 — Карта боевых действий в Украине на 10 июня 2025 года

Новости войны в Украине

Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки зафиксировано 174 боевых столкновений.

Вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам один массированный ракетный удар 22 ракетами и 65 авиаударов, в том числе сбросил 100 управляемых бомб. Кроме этого, произвел 6153 обстрела, из них 133 – из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 3391 дрон-камикадзе.

Агрессор наносил авиаудары, в том числе по районам населенных пунктов Гремяч Черниговской области; Константиновка, Казачья Лопань, Варваровка Харьковской области; Разино, Мирноград, Сухой Яр, Покровск, Полтавка, Попов Яр, Новоэкономическое, Запорожье, Новополь, Воскресенка Донецкой области; Гуляйполе, Ольговское, Новоандреевка, Каменское, Малая Токмачка Запорожской области; Львов Херсонской области.

Последние новости с фронта сегодня

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 16 районов сосредоточения личного состава и техники, два пункта управления беспилотными летательными аппаратами, четыре артиллерийских системы и пункт управления российских захватчиков.

На Харьковском направлении агрессор пять раз штурмовал позиции наших защитников в районах Волчанска, Каменки и Глубокого.

Фото 12 — Карта боевых действий в Украине на 10 июня 2025 года

На Купянском направлении за прошедшие сутки произошло 11 атак оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника вблизи Кондрашовки, Загрызового, Зеленого Роща, Голубовки, Степной Новоселовки, Колесниковки и в сторону Куриловки.

Фото 13 — Карта боевых действий в Украине на 10 июня 2025 года

На Лиманском направлении враг атаковал 12 раз.

Фото 14 — Карта боевых действий в Украине на 10 июня 2025 года

На Северском направлении в течение дня враг совершил одну атаку на позиции наших подразделений в районе населённого пункта Григоровка.

Фото 15 — Карта боевых действий в Украине на 10 июня 2025 года

На Краматорском направлении зафиксировано семь боевых столкновений в районах Белой Горы, Курдюмовки и в направлении Ступочек.

Фото 16 — Карта боевых действий в Украине на 10 июня 2025 года

На Торецком направлении враг совершил 13 атак вблизи Дилиевки, Торецкая и в направлении Яблоновки.

Фото 17 — Карта боевых действий в Украине на 10 июня 2025 года

На Покровском направлении наши защитники остановили 41 наступательное действие агрессора в районах населенных пунктов Новая Полтавка, Новоукраинка, Новооленовка, Богдановка, Новосергеевка, Миролюбовка, Елизаветовка, Малиновка, Луч, Лисовка, Удачное, Богдановка, Алексеевка, Андрей Муравка.

Фото 18 — Карта боевых действий в Украине на 10 июня 2025 года

На Новопавловском направлении Силы обороны отразили 18 атак на позиции наших войск вблизи населенных пунктов Константинополь, Новоселка, Зеленое Поле, Свободное Поле, Веселое, в направлении Шевченко, Богатыря и Запорожья.

Фото 19 — Карта боевых действий в Украине на 10 июня 2025 года

Силы обороны успешно отразили три вражеских попытки продвинуться вперед на Гуляйпольском направлении вблизи населенного пункта Малиновка.

Фото 20 — Карта боевых действий в Украине на 10 июня 2025 года

На Ореховском направлении наши защитники успешно отразили шесть вражеских атак в районах Новоандреевки, Степного, Нестерянки и в сторону Павловки.

Фото 21 — Карта боевых действий в Украине на 10 июня 2025 года

За прошедшие сутки на Приднепровском направлении враг пять раз безуспешно пытался продвигаться к укреплениям наших защитников.

Фото 22 — Карта боевых действий в Украине на 10 июня 2025 года

На Курском направлении подразделения Сил обороны Украины за минувшие сутки отразили 38 атак российских захватчиков. Кроме этого, враг нанес 15 авиационных ударов с применением 23 управляемых бомб, а также совершил 217 артиллерийских обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе три из реактивных систем залпового огня.

Фото 23 — Карта боевых действий в Украине на 10 июня 2025 года

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Напомним, как заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, несмотря на громкие заявления российского диктатора о готовности к прекращению огня на майские праздники, армия РФ значительно увеличила интенсивность боевых действий, сосредотачивая основные усилия на Покровском направлении. Враг пытается прорвать оборону украинских военных и выйти на административную границу Днепропетровской области.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

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Автор:
Светлана Манько