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Втрати ворога станом на 10 червня 2025 – Генштаб ЗСУ
ЗСУ за останню добу ліквідували 960 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1203 добу повномасштабної війни становлять 998 080 осіб.
Втрати Росії у війні на 10 червня 2025
Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 10 червня втратила:
- особового складу ‒ близько 998 080 (+960) осіб,
- танків ‒ 10919 (+4) од.
- бойових броньованих машин ‒ 22768 (+9) од.
- артилерійських систем – 28982 (+48) од.
- РСЗВ ‒ 1412 (+1) од.
- засобів ППО ‒ 1183 (+0) од.
- літаків ‒ 416 (+2) од.
- гелікоптерів ‒ 337 (+0) од.
- БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 40 057 (+239) од.
- крилатих ракет ‒ 3330 (+15) од.
- кораблів/катерів ‒ 28 (+0) од.
- підводних човнів ‒ 1 (+0) од.
- автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 51 455 (+107) од.
- спеціальної техніки ‒ 3912 (+1) од.
Уражені повітряні цілі ворога станом на 10 червня – Повітряні сили
Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про уражені повітряні цілі під час сьогоднішньої ворожої атаки знешкоджено 284 засоби повітряного нападу противника, 220 збито вогневими засобами, 64 - локаційно втрачені, а саме:
- 213 ворожих БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) збито вогневими засобами,
- 64 — локаційно втрачені/подавлені РЕБ;
- 2 балістичні ракети KN-23;
- 5 крилатих ракет Іскандер-К.
Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!
Слава Україні!
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