Втрати ворога станом на 10 червня 2025 – Генштаб ЗСУ

ЗСУ за останню добу ліквідували 960 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1203 добу повномасштабної війни становлять 998 080 осіб.

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Втрати Росії у війні на 10 червня 2025

Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 10 червня втратила:

особового складу ‒ близько 998 080 (+960) осіб ,

складу близько осіб танків ‒ 10919 (+4) од .

од бойових броньованих машин ‒ 22768 (+9) од .

броньованих машин од артилерійських систем – 28982 (+48) од .

систем од РСЗВ ‒ 1412 (+1) од .

од засобів ППО ‒ 1183 (+0) од .

ППО од літаків ‒ 416 (+2) од .

од гелікоптерів ‒ 337 (+0) од .

од БПЛА оперативно - тактичного рівня ‒ 40 057 (+239) од .

оперативно тактичного рівня од крилатих ракет ‒ 3330 (+15) од .

ракет од кораблі в/ катерів ‒ 28 (+0) од .

катерів од підводних човнів ‒ 1 (+0) од .

човнів од автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 51 455 (+107) од .

техніки та автоцистерн од спеціальної техніки ‒ 3912 (+1) од .

Уражені повітряні цілі ворога станом на 10 червня – Повітряні сили

Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про уражені повітряні цілі під час сьогоднішньої ворожої атаки знешкоджено 284 засоби повітряного нападу противника, 220 збито вогневими засобами, 64 - локаційно втрачені, а саме:

213 ворожих БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) збито вогневими засобами,

64 — локаційно втрачені/подавлені РЕБ;

2 балістичні ракети KN-23;

5 крилатих ракет Іскандер-К.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

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