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Втрати ворога станом на 10 червня 2025 – Генштаб ЗСУ

дрон
Повномасштабна війна триває з 24 лютого 2022 року / Генштаб ЗСУ

ЗСУ за останню добу ліквідували 960 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1203 добу повномасштабної війни становлять 998 080 осіб.

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Втрати Росії у війні на 10 червня 2025

Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 10 червня втратила:

  • особового складу ‒ близько 998 080 (+960) осіб,
  • танків ‒ 10919 (+4) од.
  • бойових броньованих машин ‒ 22768 (+9) од.
  • артилерійських систем – 28982 (+48) од.
  • РСЗВ ‒ 1412 (+1) од.
  • засобів ППО ‒ 1183 (+0) од.
  • літаків ‒ 416 (+2) од.
  • гелікоптерів ‒ 337 (+0) од.
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 40 057 (+239) од.
  • крилатих ракет ‒ 3330 (+15) од.
  • кораблів/катерів ‒ 28 (+0) од.
  • підводних човнів ‒ 1 (+0) од.
  • автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 51 455 (+107) од.
  • спеціальної техніки ‒ 3912 (+1) од.
Фото 2 — Втрати ворога станом на 10 червня 2025 – Генштаб ЗСУ

Уражені повітряні цілі ворога станом на 10 червня – Повітряні сили

Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про уражені повітряні цілі під час сьогоднішньої ворожої атаки знешкоджено 284 засоби повітряного нападу противника, 220 збито вогневими засобами, 64 - локаційно втрачені, а саме:

  • 213 ворожих БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) збито вогневими засобами, 
  • 64 — локаційно втрачені/подавлені РЕБ; 
  • 2 балістичні ракети KN-23; 
  • 5 крилатих ракет Іскандер-К.
Фото 3 — Втрати ворога станом на 10 червня 2025 – Генштаб ЗСУ

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

Читайте також: карта бойових дій станом на сьогодні.

Автор:
Світлана Манько