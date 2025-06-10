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Потери врага по состоянию на 10 июня 2025 года – Генштаб ВСУ

дрон
Полномасштабная война продолжается с 24 февраля 2022 года / Генштаб ВСУ

ВСУ за последние сутки ликвидировали 960 российских окупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1203 сутки полномасштабной войны составляют 998 080 человек.

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Потери России в войне на 10 июня 2025 г.

Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 10 июня потеряла:

  • личного   состав   близко   998 080 ( +960 ) человек
  • танков   ‒ 10919 (+4) ед .
  • боевых   бронированных   машин   ‒ 22768 (+9) ед .
  • артиллерийских   систем   – 28982 (+48) ед .
  • РСЗО   ‒ 1412 (+1) ед .
  • средств   ПВО   ‒ 1183 (+0)   ед .
  • самолетов   ‒ 416 (+2) ед .
  • вертолетов   ‒ 337 (+0) ед .
  • БПЛА   оперативно - тактического   уровня   ‒ 40 057 (+239)   ед .
  • крылатых   ракет   ‒ 3330 (+15)   ед .
  • корабли в/ катеров   ‒ 28 (+0) ед .
  • подводных   лодок   ‒ 1 (+0) ед .
  • автомобильной   техники   и автоцистерн   ‒ 51 455 (+107) ед .
  • специальной техники – 3912 (+1) ед .
Фото 2 — Потери врага по состоянию на 10 июня 2025 года – Генштаб ВСУ

Пораженные воздушные цели врага на 10 июня – Воздушные силы

Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о пораженных воздушных целях во время сегодняшней вражеской атаки обезврежены 284 средства воздушного нападения противника, 220 сбиты огневыми средствами, 64 — локационно потеряны, а именно:

  • 213 враждебных БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) сбиты огневыми средствами,
  • 64 — локационно потерянные/подавленные РЭБ;
  • 2 баллистические ракеты KN-23;
  • 5 крылатых ракет Искандер-К.
Фото 3 — Потери врага по состоянию на 10 июня 2025 года – Генштаб ВСУ

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

Читайте также: карта боевых действий по состоянию на сегодня .

Автор:
Светлана Манько