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Потери врага по состоянию на 10 июня 2025 года – Генштаб ВСУ
ВСУ за последние сутки ликвидировали 960 российских окупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1203 сутки полномасштабной войны составляют 998 080 человек.
Потери России в войне на 10 июня 2025 г.
Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 10 июня потеряла:
- личного состав ‒ близко 998 080 ( +960 ) человек
- танков ‒ 10919 (+4) ед .
- боевых бронированных машин ‒ 22768 (+9) ед .
- артиллерийских систем – 28982 (+48) ед .
- РСЗО ‒ 1412 (+1) ед .
- средств ПВО ‒ 1183 (+0) ед .
- самолетов ‒ 416 (+2) ед .
- вертолетов ‒ 337 (+0) ед .
- БПЛА оперативно - тактического уровня ‒ 40 057 (+239) ед .
- крылатых ракет ‒ 3330 (+15) ед .
- корабли в/ катеров ‒ 28 (+0) ед .
- подводных лодок ‒ 1 (+0) ед .
- автомобильной техники и автоцистерн ‒ 51 455 (+107) ед .
- специальной техники – 3912 (+1) ед .
Пораженные воздушные цели врага на 10 июня – Воздушные силы
Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о пораженных воздушных целях во время сегодняшней вражеской атаки обезврежены 284 средства воздушного нападения противника, 220 сбиты огневыми средствами, 64 — локационно потеряны, а именно:
- 213 враждебных БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) сбиты огневыми средствами,
- 64 — локационно потерянные/подавленные РЭБ;
- 2 баллистические ракеты KN-23;
- 5 крылатых ракет Искандер-К.
Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!
Слава Украине!
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