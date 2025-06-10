Потери врага по состоянию на 10 июня 2025 года – Генштаб ВСУ

ВСУ за последние сутки ликвидировали 960 российских окупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1203 сутки полномасштабной войны составляют 998 080 человек.

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Потери России в войне на 10 июня 2025 г.

Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 10 июня потеряла:

личного состав ‒ близко 998 080 ( +960 ) человек

состав близко 998 080 ( человек танков ‒ 10919 (+4) ед .

ед боевых бронированных машин ‒ 22768 (+9) ед .

бронированных машин ед артиллерийских систем – 28982 (+48) ед .

систем ед РСЗО ‒ 1412 (+1) ед .

ед средств ПВО ‒ 1183 (+0) ед .

ПВО ед самолетов ‒ 416 (+2) ед .

ед вертолетов ‒ 337 (+0) ед .

ед БПЛА оперативно - тактического уровня ‒ 40 057 (+239) ед .

оперативно тактического уровня ед крылатых ракет ‒ 3330 (+15) ед .

ракет ед корабли в/ катеров ‒ 28 (+0) ед .

катеров ед подводных лодок ‒ 1 (+0) ед .

лодок ед автомобильной техники и автоцистерн ‒ 51 455 (+107) ед .

техники и автоцистерн ед специальной техники – 3912 (+1) ед .

Пораженные воздушные цели врага на 10 июня – Воздушные силы

Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о пораженных воздушных целях во время сегодняшней вражеской атаки обезврежены 284 средства воздушного нападения противника, 220 сбиты огневыми средствами, 64 — локационно потеряны, а именно:

213 враждебных БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) сбиты огневыми средствами,

64 — локационно потерянные/подавленные РЭБ;

2 баллистические ракеты KN-23;

5 крылатых ракет Искандер-К.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

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