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РФ увеличила интенсивность боев на Покровском направлении, чтобы выйти на админграницу Днепропетровской области

Александр Сырский
Александр Сырский провел совещание с военными, которые держат оборону на Покровском направлении / Генштаб ВСУ

Несмотря на громкие заявления российского диктатора о готовности к прекращению огня на майские праздники, армия РФ значительно увеличила интенсивность боевых действий, сосредотачивая основные усилия на Покровском направлении.

Об этом заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

По его словам, отсутствие перспектив в оперативном и тактическом плане не останавливают врага.

"С этой целью ежедневно российское командование бросает в бой новые подразделения, гонит насмерть своих военных, отчитывается о призрачных успехах и победах", — подчеркнул Сырский.

Он сообщил, что бригады, держащие оборону именно на этом направлении, дополнительно обеспечат боеприпасами, дронами, средствами РЭБ.

"Несмотря на постоянное давление и попытки прорыва, враг постоянно терпит потери и отходит назад. Огненное поражение осуществляется на всю глубину боевых порядков противника", — подчеркнул Сырский.

По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки зафиксировано 177 боевых столкновений. На Покровском направлении наши защитники остановили 75 наступательных действий агрессора в районах населенных пунктов Старая Николаевка, Тарасовка, Шевченко, Елизаветовка, Новоторецкое, Лисовка, Успеновка, Котляровка, Троицкое.

Автор:
Светлана Манько