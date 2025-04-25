Почему спасение Покровска — это спасение украинской экономики

На фоне интенсивных боевых действий на востоке Украины вопрос судьбы угледобывающих предприятий в регионе приобретает новое, критическое значение. Если в 2022-2024 годах угроза остановки добычи коксующегося угля — ключевого компонента для выплавки стали — рассматривалась как гипотетический сценарий, то теперь, когда вблизи города Покровск идут реальные бои, а Шахтоуправление (ШУ) «Покровское» уже три месяца прекратило свою работу, этот сценарий.

Сейчас украинская металлургия снова находится на краю масштабного кризиса — крупнейшего из кризиса первого года войны. И только проактивная позиция бизнеса и государства сможет не допустить худших сценариев.

Состояние украинской металлургии и значение для нее коксующегося угля

Металлургия является ключевой отраслью промышленности Украины, обеспечивающей значительную часть ВВП, экспортных поступлений и занятости. С началом полномасштабного вторжения России металлургическая сфера Украины быстро рухнула. Сразу были потеряны "Азовсталь" и ММК им. Ильича, второй и третий по размерам металлургические заводы Украины. Многие предприятия, как Авдеевский коксохим, были разрушены. Другие - "Запорожсталь", "АрселорМиттал Кривой Рог" и другие. — испытали и продолжают испытывать системные удары.

Мобилизация и эвакуация привели к оттоку тысяч и тысяч высококлассных специалистов. Морская блокада прервала главную логистическую артерию металлургии. А позже ситуацию еще больше усугубили блэкауты, из-за которых предприятия вынужденно простаивали. Как результат, выпуск чугуна упал с 21,1 млн. тонн в 2021 году до 6,4 в 2022 году. Стали — с 21,3 млн. тонн до 6,2, а стального проката — с 19,1 млн. тонн до 5,3.

Однако благодаря усилиям Сил обороны, государства и бизнеса ситуация начала исправляться. В прошлом году сектор металлургии в Украине демонстрировал признаки обновления после критического 2022 года. При всех вызовах металлургические комбинаты начали постепенно наращивать выпуск продукции. В 2024 году украинские предприятия произвели 7,09 млн тонн чугуна, заняв 13-е место в мире, и 7,58 млн тонн стали, что позволило войти в 20 крупнейших производителей. Это были самые высокие в мире темпы роста производства чугуна (18%) и стали (21%), утверждают данные Worldsteel.

Первый месяц 2025 также был довольно оптимистичным. Если сравнивать с январем 2024 года, производство стали выросло на 12,3%, чугуна – на 7,2%, проката – на 6%. Увеличению производства в прошлом году способствовали возобновление морского экспорта, высокий спрос на украинский прокат за границей и стабилизация экономики. Также возросла и потребность во всех видах стального проката благодаря ремонтным работам и восстановлению инфраструктурных объектов, жилых и нежилых сооружений, вызванных враждебными разрушениями.

Одной из основных предпосылок для дальнейшего роста металлургии должна быть бесперебойная поставка сырья. Украинское производство стали, традиционно базирующееся на доменной технологии, критически зависит от стабильной поставки именно высококачественного коксующегося угля. До начала Великой войны его нам не хватало и приходилось импортировать. Однако с падением показателей металлургической отрасли в 2022 году покровские угли полностью покрывали потребности Украины.

С этой точки зрения роль угледобывающих предприятий Покровскую невозможно переоценить. 93% добычи коксующейся уголь в Украине приходилось именно на ШУ "Покровское". Его запасы оцениваются более чем в 200 млн тонн, чего хватило бы на еще более 40 лет. До приближения фронта там ежесуточно добывалось от 15 до 20 тысяч тонн горной массы. Однако после начала боев за Покровск в 2024 году ситуация начала быстро и критично меняться.

Приближение фронта и прекращение работы Шахтуправления

Из-за активных боевых действий на Покровском направлении уже осенью прошлого года ШУ "Покровское" начало вынужденно сворачивать добычу угля. Так, в декабре из-за активных боевых действий и приближения линии фронта была приостановлена работа производственного участка в Песчаном. Близость боев привела к падению добычи Покровской угольной на 14% в четвертом квартале 2024 года по сравнению с предыдущей. Всего же по итогам года Метинвест снизил общее производство угля на 22% по сравнению с 2023-м, до 4,2 млн тонн.

Уже в начале 2025 г. ситуация не просто обострилась, а стала критической. 14 января компания сообщила о приостановлении работы Покровской угольной группы в связи с изменением ситуации на линии фронта, дефицитом электроэнергии и ухудшением ситуации безопасности в регионе. Рабочам угольной группы и их семьям была предложена эвакуация, а также переобучение и трудоустроиться на активы Метинвеста в Запорожье, Каменском и Кривом Роге, помощь с подъемными жильем и т.д.

Метинвест подчеркнул, что у них есть план действий на случай такой ситуации, чтобы обеспечить поставки необходимого угля для производства стали на металлургических активах Группы. Меры предусматривают замещение украинского кокса импортом, в том числе американскими поставками и использованием наращенных запасов угля.

Эффект домино

Однако даже план B не отменяет тяжелых последствий от прекращения деятельности шахтоуправления: украинские производители стали столкнутся с острой нехваткой отечественного сырья для коксования. А значит, проблемы будут у всей украинской экономики.

Для Украины последствия потери угледобывающих предприятий в Покровске могут оказаться системными и долговременными. Самая главная проблема — проблема импорта. Цена коксующегося угля вырастет на десятки процентов. Во время войны, когда бизнес думает о выживании в крайне неблагоприятных экономических условиях, это ощутимый удар по его финансовым возможностям. Потенциальная необходимость увеличения импорта приведет к дополнительным валютным расходам в то время, когда каждый доллар для Украины и отечественного бизнеса чрезвычайно важен. Также импорт может упереться в объективный потолок логистических способностей. Даже закупив необходимое количество угля за границей, далеко не факт, что удастся его в полном объеме доставить.

Импорт угля не может не отразиться на ценообразовании металла, для выплавки которого он и нужен. А это приведет к удорожанию продукции для покупателей, которые могут отдать предпочтение, а значит и украинские доли рынка, конкурентам. Если в мире в последнее время украинские металлурги упоминались как камбекеры (ведь спрос на сталь сохранялся, а украинская продукция пока остается конкурентной), то в случае падения нашего экспорт в другие продавцы могут заполнить освободившуюся нишу.

Приостановка деятельности ШУ "Покровское" — серьезный удар по экономике региона, и так пострадавшего от войны. Речь идет о тысячах рабочих мест в окрестных населенных пунктах, зависящих от шахты. Угольная отрасль на Донбассе исторически была сердечной жизнью нескольких поколений, а местные бюджеты формировались преимущественно за счет налогов от горнодобывающих предприятий. Каждая останавливаемая шахта влечет стадо негативных социальных последствий: сокращение персонала, уменьшение покупательной способности населения, отток рабочей силы. Остановка еще одного крупного работодателя в пределах Донбасса лишь усилит отток населения из области — демографический кризис усиливается, а общины рискуют превратиться в призрачные города.

Утрата очередного стратегического предприятия станет и потерей инвестиционной привлекательности для Украины. Чем больше стратегических предприятий остановится из-за боевых действий, тем сложнее будет восстановить доверие потенциальных международных партнеров, доноров и инвесторов, тем сложнее будет убедить их не бояться вкладывать свои капиталы в Украину.

В целом потеря покровских шахт грозит затормозить восстановление сектора металлургии, а значит и всей украинской экономики после завершения войны. Привести к существенному сокращению отчислений в государственный и местные бюджеты — речь идет о десятках миллиардов гривен прямых и косвенных налогов. Для государства, особенно в состоянии войны, терять валютные поступления — это терять и в самой возможности финансировать армию, поддерживать людей, что сейчас очень важно.

Глобальный контекст и проблема альтернатив

На международной арене отказ от угля долго был общемировым трендом. Так, в энергетике за последние несколько лет возобновляемые источники энергии обошли по объему производства электроэнергии уголь в ЕС, США, Китае и других развитых странах. Вкладывались большие экономики и в развитие “зеленой” металлургии — развивали технологии прямого восстановления железа, водородного доменного производства, исследовали перспективную плазменную металлургию.

Однако с ростом популярности и установлением правоконсервативных режимов в Америке и Европе, тренд на экологичность, по всей вероятности, может измениться трендом на эффективность и получение результатов "здесь и сейчас", а значит потребность в коксующихся углях вырастет. И даже если тренд на "зеленую" металлургию сохранится, для стран с развитой металлургией, в том числе и Украины, потребность в коксующихся углях будет оставаться весомой еще десятилетие.

Процессы модернизации длинные и затратные. "Зеленый" переход требует привлечения колоссальных инвестиций, политической воли и новейших технологий, которые нельзя внедрить молниеносно. Даже самые оптимистичные сценарии не гарантируют легкого перехода, особенно при острой фазе конфликта и необходимости вкладывать сотни миллиардов долларов только в восстановление городов и предприятий после войны. Именно поэтому потеря собственных месторождений нанесет болезненный удар по позициям украинской промышленности на мировом рынке в ближайшем будущем.

Политическая и безопасная компоненты

Следует учитывать и то, что обострение боев у Покровска само по себе может быть стратегически мотивированным. Потеря важного промышленного объекта – это еще один рычаг давления на Украину. Несмотря на все заявления России, что она воюет только с Вооруженными силами Украины, удары постоянно и системно наносятся по критической инфраструктуре, жилым зданиям, объектам промышленности и т.д.

Часто именно такие предприятия, как ШУ "Покровское", становятся "целью №1" для оккупантов, пытающихся подорвать нашу экономическую способность вести войну. Так что актуальные боевые действия в этом регионе могут быть частью более масштабного замысла: заставить Украину тратить большие средства на компенсацию потерь и параллельно потерять привлекательность у мировых инвесторов.

Остановка значительного угольного предприятия станет для них очередным подтверждением, что украинская экономика остается под ударом и даже относительно успешные отрасли могут мгновенно оказаться в кризисе. А значит рисковать своими инвестициями – не лучший вариант.

Спасти Покровск

Сейчас боевые действия за Покровск продолжаются. Украинская оборона держится, врага в городе еще нет, а у Сил обороны Украины на этом направлении было несколько удачных контратаковых операций. Однако российское наступление все еще продолжается, и, как отметил президент Владимир Зеленский, россия не против "положить" и 60 тысяч своих солдат, чтобы захватить город.

Но пока надежда удержать Покровск и территорию все еще сохраняется. Удачная оборона и активизация переговоров по установлению мира дают надежду надеяться на лучшее. При самом оптимистическом сценарии, если боевые действия завершатся в ближайшем будущем, пусть и пострадавшие от обстрелов город и предприятие останутся на подконтрольной территории Украины.

Если же мирные переговоры затянутся, а российское наступление не замедлится, и мы потеряем Покровск или его часть, или они окажутся в серой зоне, вернуть город и территорию ШУ Покровское — это стратегическая цель Украины на любых переговорах о прекращении боевых действий и заключении мирного соглашения. Мы не должны допустить, чтобы наш украинский уголь добывали в так называемом ДНР.

Это не тот вопрос, в котором мы можем позволить себе пойти на уступки. Для украинской металлургии потерять Покровск — это как потерять выходы к морю, один из худших возможных сценариев. И мы должны сделать все возможное, чтобы сохранить их и создать определенную зону безопасности вокруг.

Если удастся реализовать эту приоритетную задачу — спасти Покровск и Шахтоуправление, нужно будет сразу выполнять следующее — быстрое и приоритетное восстановление промышленных объектов. На это должны быть брошены объединенные силы государства, бизнеса, поддержка наших международных партнеров. И сценарии восстановления и возвращения добычи угля в зависимости от степеней повреждений предприятия нужно разрабатывать прямо сейчас и искать под них материальную базу, чтобы по окончании боевых действий сразу начать их реализацию. Каждый день задержки по этому делу будет означать дополнительные потери для украинской металлургии.

Если мы потеряем Покровск — мы потеряем возможность продолжать наращивать производство металла. Вместо роста в 2024 можем упасть до 3,5 миллиона тонн и даже меньше.

Прекращение добычи угля в Покровске служит печальным напоминанием о том, насколько тесно переплетены вопросы безопасности, экономики и благосостояния людей — и насколько важно вернуть мир на украинскую землю, чтобы иметь шанс на стабильное будущее. сделать для этого все возможное.