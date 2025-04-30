РФ збільшила інтенсивність боїв на Покровському напрямку, щоб вийти на адмінкордон Дніпропетровської області

Попри гучні заяви російського диктатора про готовність до припинення вогню на травневі свята, армія РФ значно збільшили інтенсивність бойових дій, зосереджуючи основні зусилля на Покровському напрямку.

Про це заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

За його словами, відсутність перспектив в оперативному та тактичному плані не зупиняють ворога. Окупанти намагаються прорвати оборону українських військових на Покровському напрямку і вийти на адміністративний кордон Дніпропетровської області.

"З цією метою щоденно російське командування кидає в бій нові підрозділи, жене на смерть своїх військових, звітує про примарні успіхи та перемоги", - наголосив Сирський.

Він повідомив, що бригади, які тримають оборону саме на цьому напрямку, додатково забезпечать боєприпасами, дронами, засобами РЕБ.

"Попри постійний натиск і спроби прориву, ворог постійно зазнає втрат та відходить назад. Вогневе ураження здійснюється на всю глибину бойових порядків противника", - наголосив Сирський.

За даними Генерального штабу ЗСУ, протягом минулої доби зафіксовано 177 бойових зіткнень. На Покровському напрямку наші захисники зупинили 75 наступальних дій агресора в районах населених пунктів Стара Миколаївка, Тарасівка, Шевченко, Єлизаветівка, Новоторецьке, Лисівка, Успенівка, Котлярівка, Троїцьке, Надіївка та Андріївка.