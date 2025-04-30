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Карта бойових дій в Україні на 30 квітня 2025 року

ЗСУ, війна, військові
Велика війна триває три роки / Генштаб ЗСУ

Триває 1162-й день повномасштабної війни в Україні.

Мапа бойових дій в Україні станом на 30 квітня 2025

Останні дані зі звіту ISW (Інститут вивчення війни):

Фото 2 — Карта бойових дій в Україні на 30 квітня 2025 року
Фото 3 — Карта бойових дій в Україні на 30 квітня 2025 року
Фото 4 — Карта бойових дій в Україні на 30 квітня 2025 року
Фото 5 — Карта бойових дій в Україні на 30 квітня 2025 року
Фото 6 — Карта бойових дій в Україні на 30 квітня 2025 року
Фото 7 — Карта бойових дій в Україні на 30 квітня 2025 року
Фото 8 — Карта бойових дій в Україні на 30 квітня 2025 року
Фото 9 — Карта бойових дій в Україні на 30 квітня 2025 року
Фото 10 — Карта бойових дій в Україні на 30 квітня 2025 року
Фото 11 — Карта бойових дій в Україні на 30 квітня 2025 року
Фото 12 — Карта бойових дій в Україні на 30 квітня 2025 року
Фото 13 — Карта бойових дій в Україні на 30 квітня 2025 року

Новини війни в Україні

Оперативна інформація станом на 08:00 щодо російського вторгнення. За даними Генерального штабу ЗСУ, протягом минулої доби зафіксовано 177 бойових зіткнень.

Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 91 авіаційного удару, скинувши 179 КАБ. Крім цього, здійснив майже 5900 обстрілів, з них 95 — із реактивних систем залпового вогню, та застосував для ударів 3186 дронів-камікадзе.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема по районах населених пунктів Семенівка Чернігівської області; Миропілля, Проходи, Запсілля Сумської області; Дуванка Харківської області; Березове Дніпропетровської області; Володимирівка, Новопіль Донецької області; Гуляйполе, Залізничне, Новоандріївка Запорізької області; Херсон.

Останні новини з фронту за сьогодні

За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили 15 районів зосередження особового складу та техніки, два пункти управління, чотири артилерійські засоби та засіб РЕБ російських загарбників.

На Харківському напрямку наші війська зупинили дві атаки противника в районах Вовчанська та у бік Кам’янки.

Фото 14 — Карта бойових дій в Україні на 30 квітня 2025 року

На Куп’янському напрямку минулої доби відбулося дев’ять атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника поблизу Загризового, Степової Новоселівки та у напрямках Петропавлівки й Нової Кругляківки.

Фото 15 — Карта бойових дій в Україні на 30 квітня 2025 року

На Лиманському напрямку ворог атакував 21 раз. Намагався просунутися вперед поблизу населених пунктів Липове, Нове, Новомихайлівка, Мирне, Зелена Долина та Ямполівка.

Фото 16 — Карта бойових дій в Україні на 30 квітня 2025 року

На Сіверському напрямку ворог чотири рази атакував позиції наших захисників поблизу Білогорівки та Верхньокам’янського.

Фото 17 — Карта бойових дій в Україні на 30 квітня 2025 року

На Краматорському напрямку зафіксовано 13 боєзіткнень у напрямках Майського, Предтечиного, Білої Гори та в районах Курдюмівки й Часового Яру.

Фото 18 — Карта бойових дій в Україні на 30 квітня 2025 року

На Торецькому напрямку ворог здійснив шість атак неподалік Дачного, Торецька, Кримського та у напрямку Диліївки.

Фото 19 — Карта бойових дій в Україні на 30 квітня 2025 року

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 75 наступальних дій агресора в районах населених пунктів Стара Миколаївка, Тарасівка, Шевченко, Єлизаветівка, Новоторецьке, Лисівка, Успенівка, Котлярівка, Троїцьке, Надіївка та Андріївка.

Фото 20 — Карта бойових дій в Україні на 30 квітня 2025 року

На Новопавлівському напрямку Сили оборони зупинили 13 атак на позиції наших військ поблизу Костянтинополя, Бурлацького, Привільного, Рівнополя та в напрямку Одрадного.

Фото 21 — Карта бойових дій в Україні на 30 квітня 2025 року

На Придніпровському напрямку ворог проводив одну наступальну дію, успіху не мав.

Фото 22 — Карта бойових дій в Україні на 30 квітня 2025 року

На Курському напрямку підрозділи Сил оборони України за минулу добу зупинили 25 атак російських загарбників. Крім цього, ворог завдав вісім авіаційних ударів із застосуванням 19 керованих бомб, а також здійснив 250 артилерійських обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема 19 - із реактивних систем залпового вогню.

Фото 23 — Карта бойових дій в Україні на 30 квітня 2025 року

На Гуляйпільському та Оріхівському напрямках ворог наступальних дій не проводив.

Фото 24 — Карта бойових дій в Україні на 30 квітня 2025 року
Фото 25 — Карта бойових дій в Україні на 30 квітня 2025 року

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Нагадаємо, відтепер вся українська оборонна промисловість виступатиме на світовій арені під єдиним брендом Zbroya. Ідеться про озброєння та загалом українську оборонну індустрію, яка відродилася й розвинулася за три роки повномасштабного російського вторгнення.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

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Автор:
Світлана Манько