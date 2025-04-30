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Дата публікації

Втрати ворога станом на 30 квітня 2025 – Генштаб ЗСУ

війна, ЗСУ, військові
Повномасштабна війна триває з 24 лютого 2022 року / Генштаб ЗСУ

ЗСУ за останню добу ліквідували 1100 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1162  добу повномасштабної війни становлять 951 960 осіб.

Втрати Росії у війні на 30 квітня 2025

Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 30 квітня втратила:

  • особового складу ‒ близько 951 960 (+1100) осіб,
  • танків ‒ 10 729 (+1) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 22 353 (+1) од,
  • артилерійських систем – 27 091 (+11) од,
  • РСЗВ – 1374 (+1) од,
  • засоби ППО ‒ 1146 (+0) од,
  • літаків – 370 (+0) од,
  • гелікоптерів – 335 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 34 289 (+112),
  • крилаті ракети ‒ 3196 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 46 611 (+179) од,
  • спеціальна техніка ‒ 3869 (+9) од.
Фото 2 — Втрати ворога станом на 30 квітня 2025 – Генштаб ЗСУ

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

Читайте також: карта бойових дій станом на сьогодні.

Автор:
Світлана Манько