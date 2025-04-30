Втрати ворога станом на 30 квітня 2025 – Генштаб ЗСУ

ЗСУ за останню добу ліквідували 1100 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1162 добу повномасштабної війни становлять 951 960 осіб.

Втрати Росії у війні на 30 квітня 2025

Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 30 квітня втратила:

особового складу ‒ близько 951 960 (+1100) осіб,

танків ‒ 10 729 (+1) од,

бойових броньованих машин ‒ 22 353 (+1) од,

артилерійських систем – 27 091 (+11) од,

РСЗВ – 1374 (+1) од,

засоби ППО ‒ 1146 (+0) од,

літаків – 370 (+0) од,

гелікоптерів – 335 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 34 289 (+112),

крилаті ракети ‒ 3196 (+0),

кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 46 611 (+179) од,

спеціальна техніка ‒ 3869 (+9) од.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

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