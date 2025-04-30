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Втрати ворога станом на 30 квітня 2025 – Генштаб ЗСУ
ЗСУ за останню добу ліквідували 1100 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1162 добу повномасштабної війни становлять 951 960 осіб.
Втрати Росії у війні на 30 квітня 2025
Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 30 квітня втратила:
- особового складу ‒ близько 951 960 (+1100) осіб,
- танків ‒ 10 729 (+1) од,
- бойових броньованих машин ‒ 22 353 (+1) од,
- артилерійських систем – 27 091 (+11) од,
- РСЗВ – 1374 (+1) од,
- засоби ППО ‒ 1146 (+0) од,
- літаків – 370 (+0) од,
- гелікоптерів – 335 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 34 289 (+112),
- крилаті ракети ‒ 3196 (+0),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 46 611 (+179) од,
- спеціальна техніка ‒ 3869 (+9) од.
Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!
Слава Україні!
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