Карта боевых действий в Украине на 30 апреля 2025 года

Продолжается 1162-й день полномасштабной войны в Украине .

Карта боевых действий в Украине по состоянию на 30 апреля 2025 г.

Последние данные из отчета ISW (Институт изучения войны):

Новости войны в Украине

Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки зафиксировано 177 боевых столкновений.

Вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам 91 авиационный удар, сбросив 179 КАБ. Кроме этого, совершил почти 5900 обстрелов, из них 95 — из реактивных систем залпового огня и применил для ударов 3186 дронов-камикадзе.

Агрессор наносил авиаудары, в том числе по районам населенных пунктов Семеновка Черниговской области; Мирополье, Проходы, Запсилье Сумской области; Дуванка Харьковской области; Березово Днепропетровской области; Владимировка, Новополье Донецкой области; Гуляйполе, Железнодорожное, Новоандреевка Запорожской области; Херсон.

Последние новости с фронта сегодня

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 15 районов сосредоточения личного состава и техники, два пункта управления, четыре артиллерийских средства и средств РЭБ российских захватчиков.

На Харьковском направлении наши войска остановили две атаки противника в районах Волчанска и в сторону Каменки.

На Купянском направлении за прошедшие сутки произошло девять атак оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника вблизи Загрызового, Степной Новоселовки и в направлениях Петропавловки и Новой Кругляковки.

На Лиманском направлении враг атаковал 21 раз. Пытался продвинуться вперед вблизи населенных пунктов Липово, Новое, Новомихайловка, Мирное, Зеленая Долина и Ямполевка.

На Северском направлении враг четырежды атаковал позиции наших защитников вблизи Белогоровки и Верхнекаменского.

На Краматорском направлении зафиксировано 13 боестолкновений в направлениях Майского, Предтечиного, Белой Горы и в районах Курдюмовки и Часового Яра.

На Торецком направлении враг совершил шесть атак неподалеку от Дачного, Торецкого, Крымского и в направлении Дилиевки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 75 наступательных действий агрессора в районах населенных пунктов Старая Николаевка, Тарасовка, Шевченко, Елизаветовка, Новоторецкое, Лисовка, Успеновка, Котляровка, Троицкое, Надеевка и Андреевка.

На Новопавловском направлении Силы обороны остановили 13 атак на позиции наших войск вблизи Константинополя, Бурлацкого, Привольного, Ровно и в направлении Отрадного.

На Приднепровском направлении враг проводил одно наступательное действие, успеха не имел.

На Курском направлении подразделения Сил обороны Украины за прошедшие сутки остановили 25 атак российских захватчиков.

На Гуляйпольском и Ореховском направлениях враг наступательных действий не производил.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Напомним, теперь вся украинская оборонная промышленность будет выступать на мировой арене под единственным брендом Zbroya. Речь идет о вооружении и вообще украинской оборонной индустрии, которая возродилась и развилась за три года полномасштабного российского вторжения.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

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