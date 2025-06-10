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РФ совершила массированные атаки на Киев и Одессу: многочисленные пожары, разрушения, погибшие и раненые (ФОТО, ВИДЕО)
В ночь на вторник, 10 июня, российская армия атаковала Украину "Шахедами", крылатыми и баллистическими ракетами. Силы ПВО сбили все ракеты и часть вражеских дронов.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
Россия совершила массированную воздушную атаку на Украину, применив в общей сложности 322 средства воздушного нападения. Из них 315 были ударными БпЛА типа Shahed-131/136 и беспилотниками-имитаторами. Кроме того, враг запустил две баллистические ракеты KN-23 из Воронежской области и пять крылатых ракет "Искандер-К" из Курской области РФ.
Украинская противовоздушная оборона эффективно отработала, обезвредив 284 воздушных целей. В частности, было сбито 220 вражеских средств огневыми средствами.
Основными направлениями удара были Киев и Одесса.
Последствия обстрелов Киева
В столице зафиксировано падение обломков сбитых вражеских целей в ряде районов города, пострадали и многочисленны разрушения, вспыхнули пожары.
По данным КГГА, известно о четырех пострадавших людях. Повреждение и падение обломков в результате российской атаки зафиксировано в Дарницком, Оболонском, Голосеевском, Деснянском, Шевченковском, Подольском, Соломенском районах Киева.
Больше разрушений зафиксировано в Дарницком, Оболонском, Шевченковском, Голосеевском районах.
- В Деснянском районе столицы в результате падения частей сбитого БПЛА загорелся автомобиль. Также зафиксировано падение дрона.
- В Шевченковском районе горят автомобили. Также горит балкон в жилом доме и известно о пожаре в здании бизнес-центра. Зафиксировано возгорание нежилых помещений.
- В Днепровском районе задымление в нежилой застройке. В Подольском районе обломки БПЛА упали на двух локациях.
- В Дарницком районе возник пожар в нежилом здании и жилом доме. Зафиксировано падение остатков сбитого БПЛА в зеленой зоне и на открытой местности. Есть частичное разрушение в нежилой зоне, повреждение в гаражном кооперативе, возгорание складских помещений. Также горит лесополоса по другому адресу. Кроме того, предварительно обломки упали на частный дом. Одному пострадавшему в Дарницком районе медики оказали помощь на месте.
- В Соломенском районе пожар в многоэтажном доме. Обломки дрона упали на крышу многоэтажки.
- В Голосеевском районе зафиксировано падение обломков дрона на территории нежилого здания и разрушение в бизнес-центре.
- В Оболонском районе Киева в результате ночной атаки частично разрушен многоэтажный жилой дом, повреждены автомобили.
Также в Оболонском районе обломки БПЛА упали на территорию одной из школ. В результате падения обломков возник пожар в жилом доме. Были повреждены авто и помещения аптеки. Медики госпитализировали одного пострадавшего в Оболонском районе столицы.
ТРЦ Dream работает в обычном режиме, но у партнеров есть возможность открыться не позднее 12 часов. Об этом рассказал его совладелец Гарик Корогодский.
"У нас у всех была тяжелая ночь. Мы в "Дриме" разрешили нашим партнерам открыть свои бизнесы не позже 12 утра, чтобы люди, которые у них работают, немного выдохнули. Сам "Дрим" работает в привычном режиме. Мы точно знаем, что все, кто стоит на стороне войны против народа Украины, умрет. А ВСУ просто это ускорит", - написав він.
В Киеве продолжают ликвидировать последствия масштабных пожаров после ударов РФ, на одной из локаций работает вертолет.
В Киеве общественный транспорт будет курсировать с изменениями
По данным КГГА, из-за ликвидации последствий вражеской атаки общественный транспорт курсирует с изменениями на улицах Юрия Ильенко и Глубочицкой.
По ул. Юрия Ильенко ( направление к ст. м. "Лукьяновская") движение перекрыто.
Изменения в движении троллейбусов:
- № 16, 23 — курсируют от ул. Мечты к ст. м. "Дорогожичи";
- № 6, 18, 28, 33 – к ст. "Почайная";
- № 19 – пл. Космонавтов — Воздухофлотский путепровод;
- № 35 – от ул. Кадетский Гай в Воздухофлотский путепровод. От просп. Свободы – к ст. м. "Дорогожичи".
Ул. Глубочицкая — задержка движения из-за ликвидации пожара в результате российской атаки.
Изменения в движении автобусов:
- № 14Т — просп. Отрадный – ст.м. "Лукьяновская";
- № 112 – ул. Ивана Микитенко — ст.м. "Контрактовая площадь";
- № 119 – ул. Василия Касияна — Воздухофлотский путепровод.
Последствия обстрелов Одессы
Также в ночь на 10 июня вооруженные силы РФ атаковали Одессу ударными беспилотниками. Предварительно установлено, что враг применил более 10 БПЛА.
По данным Одесской областной прокуратуры, в результате атаки погибли двое мужчин. Пострадали девять человек: пять женщин и трое мужчин получили ранения, еще у одной жительницы – острая реакция на стресс.
Повреждены жилые дома, здание роддома, станция экстренной медицинской помощи, частная медицинская клиника, спортивный комплекс, зоопарк, здание железнодорожного вокзала, а также автомобили горожан.
Обзор продолжается, устанавливается полный перечень разрушений и повреждений. На местах происшествия прокуроры во взаимодействии с другими милиционерами документируют последствия вооруженной агрессии РФ.
Ранее Delo.ua также публиковало карту боевых действий по состоянию на сегодняшний день .