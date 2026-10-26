Нова влада Сербії хоче скасувати постачання зброї в Україну та зупинити санкції проти РФ

В Сербії “Студентський список” здобув перемогу на виборах та змінив владу Александара Вучича. Нові лідери країни заявили, що повністю зупинять постачання сербської зброї в Україну.

Як пише Dilo,про це повідомляє Reuters.

Провідні кандидати від політичної сили наголосили, що новий уряд заблокує будь-який експорт озброєння та боєприпасів, зокрема через західних посередників, які надалі передають їх Україні.

Таким чином новий уряд планує переглянути попередню політику, за якої Сербія підтримувала міцні зв'язки з партнерами та допускала опосередковані поставки військової продукції.

Відмова від санкцій проти Росії

Поряд із блокуванням оборонного експорту представники "Студентського списку" підтвердили, що вони виступають проти запровадження санкцій ЄС щодо Росії. За словами політиків, Сербія не планує приєднуватися до європейських обмежень проти Москви через її вторгнення в Україну.

Водночас у русі пояснюють, що висока залежність від російського газу за цінами, нижчими за ринкові, та присутність компанії "Газпром" є гострою економічною необхідністю, а не геополітичним союзом.

За даними Reuters, "Газпром" щороку постачає країні близько 2,2 млрд кубометрів газу за цінами нижчими за ринкові.

Також нова влада розраховує на скасування американських обмежень для забезпечення імпорту сирої нафти та виходу російської частки з енергетичної компанії NIS.

Вибори у Сербії

На позачергових парламентських виборах у Сербії розгромну та історичну перемогу здобув опозиційний "Студентський список", набравши понад 52% голосів і здобувши абсолютну більшість у парламенті (138–140 мандатів із 250), що поклало край багаторічному домінуванню правлячої партії Александара Вучича (39,3%).