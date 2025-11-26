Сербія готується взяти під контроль російський нафтопереробний завод через санкції США

Сербія готує поправку до законопроєкту про бюджет, що дозволить державі отримати право власності на нафтопереробний завод NIS, який перебуває під контролем російських компаній і потрапив під санкції США.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Reuters.

Управління з контролю за іноземними активами Мінфіну США (OFAC) у січні запровадило санкції проти російського нафтового сектору, включно з NIS, контрольний пакет якої належить "Газпром нафта" та "Газпрому". До цього США кілька разів надавали компанії тимчасові винятки, однак у жовтні обмеження набули чинності повністю.

Спікер парламенту Ана Брнабич зазначила, що парламент розпочне обговорення поправок, підготовлених правлячою Сербською прогресивною партією, у середу або четвер. За її словами, одна з поправок передбачає можливість переходу NIS під контроль сербської держави.

Президент Александар Вучич раніше заявив, що NIS буде змушена припинити роботу протягом чотирьох днів, якщо Сполучені Штати не скасують санкції. Це, за його словами, ставить під загрозу стабільність постачання палива в країні напередодні зимового періоду.

Зауважимо, NIS є єдиним нафтопереробним заводом у Сербії і він припинив свою роботу через відсутність необхідної сировини. Купівлею NIS зацікавлена компанія ADNOC з ОАЕ, а росіяни, за словами міністра енергетики Дубравки Джедович-Ханданович, готові продати свою частку.