Експорт російського газу в Європу обвалився до мінімумів за понад 50 років

Експорт російського газу до Європи продовжує оновлювати мінімуми за понад 50 років. За січень-жовтень поточного року російський "Газпром" поставив європейським клієнтам 14,7 млрд кубометрів.

Як пише Delo.ua,про це повідомляє DW.

Як свідчать підрахунки Reuters на основі статистики "Турецького потоку" – останнього діючого трубопроводу для поставок у Європейський Союз, за підсумками року цей обсяг навряд чи перевищить 16 млрд. кубів.

Порівняно із аналогічним періодом 2024 року (26,6 млрд. кубометрів), колись найбільший ринок збуту обвалився ще на 45% через припинення контракту на транзит через Україну, за допомогою якого за перші 10 місяців 2024 року країни Європи отримали 12,9 млрд. кубів російського газу.

При цьому постачання "Газпрому" до Європи "Турецьким потоком" у жовтні зросли, свідчать відкриті дані, опубліковані 1 листопада на сайті Європейської мережі операторів газотранспортних систем (ENTSOG).

Згідно з цією інформацією, через точку входу на кордоні Туреччини та Болгарії у жовтні цього року пройшло на 8,7% газу більше, ніж у вересні, і на 13% - ніж у жовтні 2024 року. Усього з початку року цим маршрутом поставлено до Європи на 7,5% більше, ніж за той же період минулого року.

Мінімум з часів Брежнєва

Із поточними темпами прокачування за підсумками року газовий експорт із Росії до ЄС може становити близько 18 млрд кубометрів, і це буде найнижчий обсяг з початку 1970-х, коли генсек СРСР Леонід Брежнєв домовився про перший контракт на поставки до Австрії.

Так, 1975 року Європа отримала 19,3 млрд кубометрів російського газу, 1980 року – 54,8 млрд кубометрів, на початку 1990-х – 110 млрд кубів.

Рекорд поставок був зафіксованй у 2018-2019 роках, коли "Газпром" качав до європейських країн 170-180 млрд кубометрів.

Збитки "Газпрому"

Відтоді обсяги обвалилися вдесятеро, а газовий бізнес "Газпрому" став збитковим. За січень-вересень компанія втратила ще 170,3 млрд руб., згідно з звітністю, яка враховує лише газові активи (без видобутку нафти, скрапленого газу та енергокомпаній). Минулого року видобуток і продаж газу принесли "Газпрому" 1,08 трлн руб. чистого збитку.

Головна компанія групи "Газпром" за підсумками січня‑червня 2025 року отримала чистий збиток за російськими стандартами бухгалтерського обліку в розмірі 10,8 млрд руб. (близько $135 млн).

За розрахунками компанії, в 2025-2034 роках "Газпрому" через відсутність можливостей експорту загрожують втрати на 15 трлн рублів.

Нещодавно російський "Газпром" уклав юридичну угоду з Китаєм про будівництво газопроводу "Сила Сибіру 2". Проєкт розрахований на 50 мільярдів кубічних метрів газу на рік протягом 30 років. Він дозволить постачати російський газ до Китаю через територію Монголії.

Міністерство економіки Росії прогнозує, що продажі природного газу до Китаю будуть значно менш прибутковими, ніж постачання в Європу та Туреччину, що підкреслює негативний вплив зростаючої залежності Кремля від цієї азійської країни.