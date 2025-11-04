Экспорт российского газа в Европу обвалился до минимумов более чем за 50 лет

Экспорт российского газа в Европу продолжает обновлять минимумы более чем за 50 лет. За январь-октябрь текущего года российский Газпром поставил европейским клиентам 14,7 млрд кубометров.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает DW.

Как свидетельствуют подсчеты Reuters на основе статистики Турецкого потока – последнего действующего трубопровода для поставок в Европейский Союз, по итогам года этот объем вряд ли превысит 16 млрд. кубов.

По сравнению с аналогичным периодом 2024 года (26,6 млрд. кубометров) когда-то крупнейший рынок сбыта обвалился еще на 45% из-за прекращения контракта на транзит через Украину, с помощью которого за первые 10 месяцев 2024 года страны Европы получили 12,9 млрд. кубов российского газа.

При этом поставки "Газпрома" в Европу "Турецким потоком" в октябре выросли, свидетельствуют открытые данные, опубликованные 1 ноября на сайте Европейской сети операторов газотранспортных систем (ENTSOG).

Согласно этой информации, из-за точки входа на границе Турции и Болгарии в октябре этого года прошло на 8,7% газа больше, чем в сентябре, и на 13% - чем в октябре 2024 года. Всего с начала года по этому маршруту поставлено в Европу на 7,5% больше, чем за тот же период прошлого года.

Минимум со времен Брежнева

С текущими темпами прокачки по итогам года газовый экспорт из России в ЕС может составить около 18 млрд кубометров, и это будет самый низкий объем с начала 1970-х, когда генсек СССР Леонид Брежнев договорился о первом контракте на поставки в Австрию.

Так, в 1975 году Европа получила 19,3 млрд кубометров российского газа, в 1980 году – 54,8 млрд кубометров, в начале 1990-х – 110 млрд кубов.

Рекорд поставок был зафиксирован в 2018-2019 годах, когда "Газпром" качал в европейские страны 170-180 млрд кубометров.

Ущерб "Газпрома"

С тех пор объемы рухнули в десять раз, а газовый бизнес "Газпрома" стал убыточным. За январь-сентябрь компания потеряла еще 170,3 млрд руб., согласно отчетности, учитывающей только газовые активы (без добычи нефти, сжиженного газа и энергокомпаний). В прошлом году добыча и продажа газа принесли "Газпрому" 1,08 трлн руб. чистый ущерб.

Главная компания группы "Газпром" по итогам января-июня 2025 г. получила чистый убыток по российским стандартам бухгалтерского учета в размере 10,8 млрд руб. (около $135 млн).

По расчетам компании, в 2025-2034 годах "Газпрому" из-за отсутствия возможностей экспорта грозят потери на 15 трлн рублей.

Недавно российский "Газпром" заключил юридическое соглашение с Китаем о строительстве газопровода "Сила Сибири 2". Проект рассчитан на 50 миллиардов кубических метров газа в год в течение 30 лет. Он позволит поставлять российский газ в Китай через территорию Монголии.

Министерство экономики России прогнозирует, что продажи природного газа в Китай будут значительно менее прибыльными, чем поставки в Европу и Турцию, что подчеркивает негативное влияние растущей зависимости Кремля от этой азиатской страны.