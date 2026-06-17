Бизнес нарастил покупку новых авто, в то время как спрос населения упал почти на треть

В мае 2026 года украинский автопарк пополнили около 5,5 тысяч новых легковых автомобилей. В то же время, корпоративный сегмент рынка продемонстрировал рост, тогда как спрос со стороны частных покупателей существенно сократился.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой "Укравтопром".

Отмечается, что 63% новых легковых автомобилей в мае приобрели частные клиенты, а 37% — юридические лица.

По сравнению с маем прошлого года, продажи новых авто в частном сегменте уменьшились на 29%. В то же время корпоративные закупки выросли на 7%.

Среди частных покупателей наибольшим спросом пользовались Mazda CX-5, Hyundai Tucson и Skoda Kodiaq. Также в пятерку самых популярных моделей вошли BMW 3 Series и Nissan X-Trail.

В корпоративном сегменте лидером стал Renault Duster с результатом 334 автомобилей. В первую пятерку также вошли Skoda Octavia, Toyota Hilux, Skoda Kodiaq и Toyota RAV4.

Результаты мая свидетельствуют, что бизнес продолжает обновлять автопарки даже на фоне всеобщего охлаждения потребительского спроса. Именно корпоративный сегмент стал одним из факторов, поддержавших рынок новых легковых автомобилей в Украине.

Заметим, за прошлый месяц украинцы приобрели около 5,5 тысячи новых легковых авто. Это на 18% меньше, чем в мае 2025г.