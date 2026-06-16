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Среди украинцев падает спрос на подержанные автомобили из США: самые популярные модели

Ford Escape
Ford Escape / Infocar

В мае украинцы приобрели 3,8 тыс. подержанных легковушек, ввезенных из США, что на 12% меньше, чем за аналогичный период 2025 года.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные "Укравтопрома".

Отмечается, что наибольшая доля из этого количества (57%) – бензиновые авто.

Электромобили охватили 21% рынка. Гибридным авто принадлежит – 14%, дизельным – 5%, а авто с ГБО – 3%.

В "Укравтопроме" отмечают, что средний возраст американцев с пробегом, пополнившим украинский автопарк в мае, составляет 6,3 года.

Самые популярные модели

В Топ-5 подержанных авто, произведенных в США, попали:

  1. Ford Escape – 410 ед.;
  2. BMW X3 – 273 ед.;
  3. Nissan Rogue – 264 ед.;
  4. Tesla Model Y – 254 ед.;
  5. BMW X5 – 240 ед.

Напомним, в мае украинский автопарк пополнили 18 тыс. подержанных легковых автомобилей, ввезенных из-за границы. Это на 18% меньше, чем за аналогичный период в прошлом году.

Автор:
Светлана Манько