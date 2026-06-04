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Украинцы предпочитают бензиновые авто: продажи электромобилей падают
В мае автомобили с традиционными двигателями охватили более 60% рынка новых легковых автомобилей. В прошлом году этот показатель составил 54,3%.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные "Укравтопрома".
Моторные предпочтения в мае
Отмечается, что наиболее популярны были бензиновые модели, им принадлежит 39,9% майских продаж новых авто, в прошлом году было 36%.
Доля гибридных автомобилей увеличилась с 27,1% до 30,8%.
Дизельные автомобили охватили 20,7%, против 18,3% в мае 2025 года.
С 18,4% до 8,5% упала доля электромобилей.
На автомобили с ГБО, как и в прошлом году, пришлось менее 1% продаж новых автомобилей.
Самые популярные модели
По данным аналитиков, лидерские позиции по сегментам заняли:
- бензиновые автомобили – Hyundai Tucson;
- гибридные – Toyota RAV-4;
- дизельные – Renault Duster;
- электро – BYD Sea Lion 06EV;
- авто с ГБО – Hyundai Tucson.
Напомним, в мае украинцы приобрели около 5,5 тысяч новых легковых авто. Это на 18% меньше, чем в мае 2025г.
Самой популярной маркой луны стала Toyota.
Самым популярным на украинском рынке новых автомобилей в мае стал кроссовер Renault Duster.