Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,35

+0,01

EUR

51,53

--0,14

Наличный курс:

USD

44,25

44,15

EUR

51,80

51,55

Туристическая&nbsp;недвижимость

Туристическая 

недвижимость
Лучшиеработодатели 2026

Лучшие
работодатели 2026
Partners Projects

Nexus: территория

развития стартапов
ТОП-50 лидеровукраинского бизнеса

ТОП-50 лидеров
украинского бизнеса
Свободнаяэнергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
AI Лидеры

AI Лидеры
Четыре годабольшой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межіблекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФинанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Галузеві лідери2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідерибізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцятьсталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ налогоплательщиков2025

Топ налогоплательщиков

2025
Partners Projects

Свое 

дело
Инвестиции&nbsp;в образование

Инвестиции 

в образование
Partners Projects

Обучение 

для жизни
Smart&nbsp;Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Украинцы предпочитают бензиновые авто: продажи электромобилей падают

асс
Бензин удерживает лидерство: авто с какими двигателями выбирают украинцы / Depositphotos

В мае автомобили с традиционными двигателями охватили более 60% рынка новых легковых автомобилей. В прошлом году этот показатель составил 54,3%.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные "Укравтопрома".

Моторные предпочтения в мае

Отмечается, что наиболее популярны были бензиновые модели, им принадлежит 39,9% майских продаж новых авто, в прошлом году было 36%.

Доля гибридных автомобилей увеличилась с 27,1% до 30,8%.

Дизельные автомобили охватили 20,7%, против 18,3% в мае 2025 года.

С 18,4% до 8,5% упала доля электромобилей.

На автомобили с ГБО, как и в прошлом году, пришлось менее 1% продаж новых автомобилей.

Самые популярные модели

По данным аналитиков, лидерские позиции по сегментам заняли:

  • бензиновые автомобили – Hyundai Tucson;
  • гибридные – Toyota RAV-4;
  • дизельные – Renault Duster;
  • электро – BYD Sea Lion 06EV;
  • авто с ГБО – Hyundai Tucson.

Напомним, в мае украинцы приобрели около   5,5 тысяч новых легковых авто. Это на 18% меньше, чем в мае 2025г.

Самой популярной маркой луны стала Toyota.

Самым популярным на украинском рынке новых автомобилей в мае стал кроссовер Renault Duster.

Автор:
Светлана Манько