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Украинцы ввезли 18 тысяч подержанных автомобилей в мае: какие модели были самыми популярными
В мае украинский автопарк пополнили 18 тыс. подержанных легковых автомобилей, ввезенных из-за границы. Это на 18% меньше, чем за аналогичный период в прошлом году.
Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на "Укравтопром".
Наибольшую долю в этом сегменте авторынка составляли бензиновые автомобили — 58%. В мае 2025 их доля была 48%.
Дальше по популярности следуют:
- дизельные автомобили - 19% против 21% в мае 2025 года;
- электромобили - 11% против 22%;
- гибриды - 9% против 6%;
- авто с ГБО – 3%, как и в прошлом году.
Средний возраст подержанных легковых автомобилей, которые в мае перешли на украинские номера, составил 9,4 года.
Лидером среди ввезенного автомобильного секонд-хенда остается Volkswagen Golf. В мае украинцы зарегистрировали 825 таких авто.
В топ-10 самых популярных моделей луны вошли:
- Volkswagen Golf - 825 авто;
- Volkswagen Tiguan - 737 авто;
- Nissan Rogue - 645 авто;
- Audi Q5 - 587 авто;
- Skoda Octavia - 555 авто;
- Renault Megane - 547 авто;
- Ford Escape - 410 авто;
- Volkswagen Passat - 392 авто;
- Nissan Qashqai - 347 авто;
- Mazda CX-5 - 331 авто.
Импорт б/у авто остается одним из ключевых источников пополнения украинского автопарка, поэтому динамика регистраций показывает состояние спроса на доступные автомобили с пробегом.
Добавим, в мае автомобили с традиционными двигателями охватили более 60% рынка новых легковых автомобилей. В прошлом году этот показатель составил 54,3%.