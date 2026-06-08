Украинцы ввезли 18 тысяч подержанных автомобилей в мае: какие модели были самыми популярными

В мае украинский автопарк пополнили 18 тыс. подержанных легковых автомобилей, ввезенных из-за границы. Это на 18% меньше, чем за аналогичный период в прошлом году.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на "Укравтопром".

Наибольшую долю в этом сегменте авторынка составляли бензиновые автомобили — 58%. В мае 2025 их доля была 48%.

Дальше по популярности следуют:

дизельные автомобили - 19% против 21% в мае 2025 года;

электромобили - 11% против 22%;

гибриды - 9% против 6%;

авто с ГБО – 3%, как и в прошлом году.

Средний возраст подержанных легковых автомобилей, которые в мае перешли на украинские номера, составил 9,4 года.

Лидером среди ввезенного автомобильного секонд-хенда остается Volkswagen Golf. В мае украинцы зарегистрировали 825 таких авто.

В топ-10 самых популярных моделей луны вошли:

Volkswagen Golf - 825 авто; Volkswagen Tiguan - 737 авто; Nissan Rogue - 645 авто; Audi Q5 - 587 авто; Skoda Octavia - 555 авто; Renault Megane - 547 авто; Ford Escape - 410 авто; Volkswagen Passat - 392 авто; Nissan Qashqai - 347 авто; Mazda CX-5 - 331 авто.

Импорт б/у авто остается одним из ключевых источников пополнения украинского автопарка, поэтому динамика регистраций показывает состояние спроса на доступные автомобили с пробегом.

Добавим, в мае автомобили с традиционными двигателями охватили более 60% рынка новых легковых автомобилей. В прошлом году этот показатель составил 54,3%.