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Украинцы ввезли 18 тысяч подержанных автомобилей в мае: какие модели были самыми популярными

Китайские автомобили, китайские авто
Украинцы ввезли 18 тысяч подержанных автомобилей в мае

В мае украинский автопарк пополнили 18 тыс. подержанных легковых автомобилей, ввезенных из-за границы. Это на 18% меньше, чем за аналогичный период в прошлом году.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на "Укравтопром".

Наибольшую долю в этом сегменте авторынка составляли бензиновые автомобили — 58%. В мае 2025 их доля была 48%.

Дальше по популярности следуют:

  • дизельные автомобили - 19% против 21% в мае 2025 года;
  • электромобили - 11% против 22%;
  • гибриды - 9% против 6%;
  • авто с ГБО – 3%, как и в прошлом году.

Средний возраст подержанных легковых автомобилей, которые в мае перешли на украинские номера, составил 9,4 года.

Лидером среди ввезенного автомобильного секонд-хенда остается Volkswagen Golf. В мае украинцы зарегистрировали 825 таких авто.

В топ-10 самых популярных моделей луны вошли:

  1. Volkswagen Golf - 825 авто;
  2. Volkswagen Tiguan - 737 авто;
  3. Nissan Rogue - 645 авто;
  4. Audi Q5 - 587 авто;
  5. Skoda Octavia - 555 авто;
  6. Renault Megane - 547 авто;
  7. Ford Escape - 410 авто;
  8. Volkswagen Passat - 392 авто;
  9. Nissan Qashqai - 347 авто;
  10. Mazda CX-5 - 331 авто.

Импорт б/у авто остается одним из ключевых источников пополнения украинского автопарка, поэтому динамика регистраций показывает состояние спроса на доступные автомобили с пробегом.

Добавим, в мае автомобили с традиционными двигателями охватили более 60% рынка новых легковых автомобилей. В прошлом году этот показатель составил 54,3%.

Автор:
Татьяна Гойденко