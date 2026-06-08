Українці ввезли 18 тисяч вживаних авто у травні: які моделі були найпопулярнішими

У травні український автопарк поповнили 18 тис. вживаних легкових автомобілів, ввезених з-за кордону. Це на 18% менше, ніж за аналогічний період минулого року.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на "Укравтопром".

Найбільшу частку в цьому сегменті авторинку становили бензинові авто — 58%. У травні 2025 року їхня частка була 48%.

Далі за популярністю йдуть:

дизельні авто — 19% проти 21% у травні 2025 року;

електромобілі — 11% проти 22%;

гібриди — 9% проти 6%;

авто з ГБО — 3%, як і торік.

Середній вік вживаних легковиків, які у травні перейшли на українські номери, становив 9,4 року.

Лідером серед ввезеного автомобільного секонд-хенду залишається Volkswagen Golf. У травні українці зареєстрували 825 таких авто.

До топ-10 найпопулярніших моделей місяця увійшли:

Volkswagen Golf — 825 авто; Volkswagen Tiguan — 737 авто; Nissan Rogue — 645 авто; Audi Q5 — 587 авто; Skoda Octavia — 555 авто; Renault Megane — 547 авто; Ford Escape — 410 авто; Volkswagen Passat — 392 авто; Nissan Qashqai — 347 авто; Mazda CX-5 — 331 авто.

Імпорт вживаних авто залишається одним із ключових джерел поповнення українського автопарку, тому динаміка реєстрацій показує стан попиту на доступні автомобілі з пробігом.

Додамо, у травні автомобілі з традиційними двигунами охопили понад 60% ринку нових легковиків. Торік цей показник становив 54,3%.