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Українці ввезли 18 тисяч вживаних авто у травні: які моделі були найпопулярнішими

Китайські автомобілі, китайські авто
Українці ввезли 18 тисяч вживаних авто у травні

У травні український автопарк поповнили 18 тис. вживаних легкових автомобілів, ввезених з-за кордону. Це на 18% менше, ніж за аналогічний період минулого року.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на "Укравтопром".

Найбільшу частку в цьому сегменті авторинку становили бензинові авто — 58%. У травні 2025 року їхня частка була 48%.

Далі за популярністю йдуть:

  • дизельні авто — 19% проти 21% у травні 2025 року;
  • електромобілі — 11% проти 22%;
  • гібриди — 9% проти 6%;
  • авто з ГБО — 3%, як і торік.

Середній вік вживаних легковиків, які у травні перейшли на українські номери, становив 9,4 року.

Лідером серед ввезеного автомобільного секонд-хенду залишається Volkswagen Golf. У травні українці зареєстрували 825 таких авто.

До топ-10 найпопулярніших моделей місяця увійшли:

  1. Volkswagen Golf — 825 авто;
  2. Volkswagen Tiguan — 737 авто;
  3. Nissan Rogue — 645 авто;
  4. Audi Q5 — 587 авто;
  5. Skoda Octavia — 555 авто;
  6. Renault Megane — 547 авто;
  7. Ford Escape — 410 авто;
  8. Volkswagen Passat — 392 авто;
  9. Nissan Qashqai — 347 авто;
  10. Mazda CX-5 — 331 авто.

Імпорт вживаних авто залишається одним із ключових джерел поповнення українського автопарку, тому динаміка реєстрацій показує стан попиту на доступні автомобілі з пробігом.

Додамо, у травні автомобілі з традиційними двигунами охопили понад 60% ринку нових легковиків. Торік цей показник становив 54,3%.

Автор:
Тетяна Гойденко