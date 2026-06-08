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Українці ввезли 18 тисяч вживаних авто у травні: які моделі були найпопулярнішими
У травні український автопарк поповнили 18 тис. вживаних легкових автомобілів, ввезених з-за кордону. Це на 18% менше, ніж за аналогічний період минулого року.
Про це інформує Delo.ua з посиланням на "Укравтопром".
Найбільшу частку в цьому сегменті авторинку становили бензинові авто — 58%. У травні 2025 року їхня частка була 48%.
Далі за популярністю йдуть:
- дизельні авто — 19% проти 21% у травні 2025 року;
- електромобілі — 11% проти 22%;
- гібриди — 9% проти 6%;
- авто з ГБО — 3%, як і торік.
Середній вік вживаних легковиків, які у травні перейшли на українські номери, становив 9,4 року.
Лідером серед ввезеного автомобільного секонд-хенду залишається Volkswagen Golf. У травні українці зареєстрували 825 таких авто.
До топ-10 найпопулярніших моделей місяця увійшли:
- Volkswagen Golf — 825 авто;
- Volkswagen Tiguan — 737 авто;
- Nissan Rogue — 645 авто;
- Audi Q5 — 587 авто;
- Skoda Octavia — 555 авто;
- Renault Megane — 547 авто;
- Ford Escape — 410 авто;
- Volkswagen Passat — 392 авто;
- Nissan Qashqai — 347 авто;
- Mazda CX-5 — 331 авто.
Імпорт вживаних авто залишається одним із ключових джерел поповнення українського автопарку, тому динаміка реєстрацій показує стан попиту на доступні автомобілі з пробігом.
Додамо, у травні автомобілі з традиційними двигунами охопили понад 60% ринку нових легковиків. Торік цей показник становив 54,3%.