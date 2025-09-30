Россия вынуждена продавать газ Китаю на треть дешевле, чем Европе и Турции: как это объясняют в "Газпроме"

Министерство экономики России прогнозирует, что продажи природного газа в Китай будут значительно менее прибыльными, чем поставки в Европу и Турцию, что подчеркивает негативное влияние растущей зависимости Кремля от этой азиатской страны.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Bloomberg.

Согласно прогнозу Министерства экономики, ожидается, что цены на газ для Китая будут, по меньшей мере, на 27% ниже, чем для поставок в Турцию и ее немногих клиентов в Европе в течение следующих трех лет. На 2025 год разрыв в ценах еще больше и составляет 38%.

Прогнозы показывают, что переход в Китай не компенсировал потерю Москвой большинства европейских газовых рынков с момента ее полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году. Потоки газа по трубопроводам на запад когда-то были крупнейшим источником дохода для "Газпрома". Теперь, российский газовый гигант больше зависит от Китая, чем когда-либо.

В 2025 году снабжение трубопроводом "Сила Сибири" должно вырасти более чем на пятую часть и выйти на проектную мощность 38 млрд куб. м в год. В этом месяце "Газпром" и CNPC согласовали коммерческое увеличение прокачки еще на 6 млрд куб. м в год по этому маршруту.

В Минэкономики РФ прогнозируют среднюю цену экспорта газа в Китай на уровне $248,70 за 1 тыс. кубометров в 2025 году по сравнению с $401,90 для западных рынков.

В "Газпроме" объясняют, что цены для Китая "объективно ниже", поскольку месторождения, питающие восточный маршрут, ближе к потребителю.

Напомним, недавно российский "Газпром" заключил юридическое соглашение с Китаем о строительстве газопровода "Сила Сибири 2". Проект рассчитан на 50 миллиардов кубических метров газа в год в течение 30 лет. Он позволит поставлять российский газ в Китай через территорию Монголии.