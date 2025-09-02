Росія та Китай підписали угоду про будівництво нового газопроводу: обсяги та маршрут постачання

Російський "Газпром" уклав юридичну угоду з Китаєм про будівництво газопроводу "Сила Сибіру 2". Проєкт розрахований на 50 мільярдів кубічних метрів газу на рік протягом 30 років. Він дозволить постачати російський газ до Китаю через територію Монголії.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на публікацію Вloomberg.

Найбільша корпорація країни-агресорки прагне розширити свою роль ключового постачальника трубопровідного газу до азійської країни та частково замінити зниження поставок до Європи після вторгнення РФ в Україну. Ціна на паливо для Китаю буде нижчою, ніж для європейських клієнтів.

Крім нового проєкту, Росія також домовився про збільшення поставок газу за двома існуючими та запланованими маршрутами. Згідно з повідомленнями, "Газпром" погодився збільшити потік до Китаю через діючий маршрут "Сила Сибіру" ще на 6 мільярдів кубічних метрів на рік. Його поточна річна потужність становить 38 мільярдів кубічних метрів.

Потоки через майбутній далекосхідний газопровід до Китаю, запланований на 2027 рік, також перевищать спочатку заплановані 10 мільярдів кубічних метрів на рік.

Нагадаємо, у міжнародних арбітражах Україна виграла кілька судових спорів проти російського "Газпрому", який тепер має сплатити $6,9 млрд. Наразі готуються конкретні кроки для стягнення цих коштів.