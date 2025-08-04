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Молдова позбавила ліцензії дочірню компанію російського "Газпрому"

Moldovagaz
Молдова відкликала ліцензію у Moldovagaz

В Молдові національне агентство з регулювання в енергетиці (НАРЕ) відкликало ліцензію на постачання газу у дочірньої компанії “Газпрому” — Moldovagaz. З 1 вересня її замінить державна компанія Energocom, яка обслуговуватиме близько 800 тисяч споживачів. 

Як пише Delo.ua, про це повідомляє NewsMaker.

Зазначається, що регулятор зобов'язав Moldovagaz та Energocom до кінця місяця вжити всіх необхідних заходів, аби з 1 вересня забезпечити безперебійне постачання газу всім споживачам, що перейдуть до Energocom.

Також до 1 вересня на пропозицію Міністерства енергетики Молдови НАРЕ має визначити компанію, яка продовжуватиме відповідати за постачання природного газу придністровського регіону.

Energocom спочатку застосовуватиме чинні ціни Moldovagaz, "враховуючи складність процесу затвердження тарифів, який включає проходження декількох етапів, включаючи затвердження базових витрат, розрахункової бази за основними засобами та нематеріальними активами".

В.о. голови Moldovagaz Вадим Чебан прокоментував відкликання ліцензії, зазначивши, що компанія взяла до відома рішення НАРЕ. За його словами, Moldovagaz та Energocom незабаром опублікують інформацію про порядок зчитування показань лічильників і виставлення рахунків, щоб перехід не зашкодив споживачам.

Чебан також додав, що Moldovagaz готова допомогти Energocom з питаннями обслуговування понад 830 тисяч клієнтів, якщо надійде відповідне звернення.

Раніше повідомлялося, що молдавська влада обговорювала з "Газпромом" можливість постачань Трансбалканським газопроводом. Проте відповідних домовленостей поки що так і не досягнуто.

Зазначимо, що Молдова отримує газ з РФ за контрактом, який діє до кінця жовтня 2026 року. При цьому з осені 2022 року "Газпром" обмежив постачання до 5,7 мільйона кубометрів на добу, що значно менше зимового споживання Молдови.

Автор:
Тетяна Бесараб