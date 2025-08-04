Молдова лишила лицензии дочернюю компанию российского "Газпрома"

В Молдове национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) отозвало лицензию на поставку газа у дочерней компании "Газпрома" — Moldovagaz. С 1 сентября ее заменит государственная компания Energocom, которая будет обслуживать около 800 тысяч потребителей.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает NewsMaker.

Отмечается, что регулятор обязал Moldovagaz и Energocom до конца месяца принять все необходимые меры, чтобы с 1 сентября обеспечить бесперебойную поставку газа всем потребителям, которые перейдут в Energocom.

Также до 1 сентября по предложению Министерства энергетики Молдовы НАРЕ должно определить компанию, которая будет продолжать отвечать за поставку природного газа приднестровского региона.

Energocom будет изначально применять действующие цены Moldovagaz, "учитывая сложность процесса утверждения тарифов, включающего прохождение нескольких этапов, включая утверждение базовых расходов, расчетной базы по основным средствам и нематериальным активам".

И.о. главы Moldovagaz Вадим Чебан прокомментировал отзыв лицензии, отметив, что компания приняла в известность решение НАРЭ. По его словам, Moldovagaz и Energocom вскоре опубликуют информацию о порядке считывания показаний счетчиков и выставлении счетов, чтобы переход не помешал потребителям.

Чебан также добавил, что Moldovagaz готова помочь Energocom с вопросами обслуживания более 830 тысяч клиентов, если поступит соответствующее обращение.

Ранее сообщалось, что молдавские власти обсуждали с "Газпромом" возможность поставок Трансбалканским газопроводом. Однако соответствующие договоренности пока так и не достигнуты.

Отметим, что Молдова получает газ из РФ по действующему контракту до конца октября 2026 года. При этом с осени 2022 года "Газпром" ограничил поставки до 5,7 миллиона кубометров в сутки, что значительно меньше зимнего потребления Молдовы.