Газпром угрожает сократить транзит газа через Украину

Российский газовый монополист "Газпром" грозится сократить транзит газа Из-за Украины. Об этом пишет издание Bloomberg.

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Российский газовый монополист заявил, что некоторая часть поставок поставляемого в Молдову газа оседает в украинских газохранилищах. Поэтому "Газпром" с 28 ноября снизит объемы поставок газа в Молдову на указанные объемы. По подсчетам "Газпрома" в Украине осело 52,52 млн куб. м газа, который должен быть поставлен в Молдову. По состоянию на 22 ноября "Газпром" отправляет в Европу 43 млн. куб. газа в сутки.

В свою очередь, Оператор газотранспортной системы сообщил, что все объемы, которые были приняты на точке входа из РФ "Суджа", в частности, для дальнейшей транспортировки потребителям Молдовы, были переданы на точках выхода из Украины в Молдову "Алексеевка" и "Гребеники" в полном объеме. Это подтверждено всеми необходимыми документами, подписанными со смежными операторами, одним из которых является сам "Газпром".

Вместе с тем, с начала сентября 2022 года Молдова после долгих лет наработок ввела виртуальный реверс на точках соединения с Украиной. Уже с конца сентября транспортировка природного газа из Молдовы в Украину через точку соединения Гребеники осуществляется именно в форме виртуального реверса.

В Европе есть опасения, что проблема с Молдовой может стать началом полного закрытия, поскольку споры по поводу договорных положений и регулирования были характерной чертой кризиса в экономических связях между Россией и Западом.

Рынок уже учел потенциал дальнейшего сокращения российских потоков, поэтому он будет двигаться только тогда, когда возможность станет реальностью, сказала Катя Яфимова, старший научный сотрудник Оксфордского института энергетических исследований.

"Пока это кажется изолированным молдавско-украинским вопросом", — сказала Яфимова.

Угроза "Газпрома" сократить поставки в Молдову - попытка заблокировать использование этой страной украинской газотранспортной системы и ее подземных хранилищ, заявил Оператор ГТС.

"Россия не впервые прибегает к использованию газа как инструмента политического давления. Речь идет о грубой манипуляции фактами для обоснования своего решения еще больше ограничить объемы поставок газа в европейские страны. Введение типичных европейских бизнес-правил работы на межгосударственных точках соединения сознательно трактуется Газпромом как нарушение" контрактных обязательств, очевидно, в политических, а не коммерческих целях", - сказала директор по вопросам взаимодействия с государственными органами и международными организациями Ольга Белькова.

Напомним, "Газпром" снижал поставки газа в Европу все лето, таким образом пытаясь шантажировать страны ЕС, поддерживающие Украину в войне. Однако из-за таких действий доля России на газовом рынке ЕС упала с 40% до 9%. ЕС удалось диверсифицировать поставки газа, накопить в газохранилищах большие объемы голубого топлива и подготовиться к зиме.