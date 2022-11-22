Російський газовий монополіст "Газпром" погрожує скоротити транзит газу Через Україну. Про це пише видання Bloomberg.

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Російський газовий монополіст заявив, що деяка частина поставок газу, що постачається до Молдови осідає в українських газосховищах. Через це "Газпром" з 28 листопада знизить об'єми поставок газу до Молдови на вказані об'єми. За підрахунками "Газпрому" в Україні осіло 52,52 млн куб. м газу, що мав бути поставлений до Молдови. Станом на 22 листопада "Газпром" відправляє в Європу 43 млн куб. газа на добу.

В свою чергу, Оператор газотранспортної системи повідомив, що всі обсяги, які були прийняті на точці входу з рф “Суджа”, зокрема, для подальшого транспортування споживачам Молдови, були передані на точках виходу з України до Молдови “Олексіївка” та “Гребеники” у повному обсязі. Це підтверджено всіма необхідними документами, які підписані з суміжними операторами, одним з яких є сам “Газпром”.

Разом з тим від початку вересня 2022 року Молдова після довгих років напрацювань запровадила віртуальний реверс на точках з’єднання з Україною. Вже з кінця вересня транспортування природного газу з Молдови в Україну через точку з’єднання “Гребеники” здійснюється саме у формі віртуального реверсу.

У Європі є побоювання, що проблема з Молдовою може стати початком повного закриття, оскільки суперечки щодо договірних положень та регулювання були характерною рисою кризи в економічних зв'язках між Росією та Заходом.

Ринок уже врахував потенціал подальшого скорочення російських потоків, тому він рухатиметься лише тоді, коли можливість стане реальністю, сказала Катя Яфімава, старший науковий співробітник Оксфордського інституту енергетичних досліджень.

"Поки що це видається ізольованим молдовсько-українським питанням", — сказала Яфімова.

Загроза "Газпрому" скоротити постачання до Молдови є спробою заблокувати використання цією країною української газотранспортної системи та її підземних сховищ, заявив Оператор ГТС.

"Росія не вперше вдається до використання газу як інструменту політичного тиску. Йдеться про грубу маніпуляцію фактами задля обґрунтування свого рішення ще більше обмежити обсяги постачання газу до європейських країн. Запровадження типових європейських бізнес-правил роботи на міждержавних точках з’єднання свідомо трактується Газпромом як порушення контрактних зобов’язань, вочевидь, у політичних, а не комерційних цілях", - сказала директорка з питань взаємодії з державними органами та міжнародними організаціями Ольга Бєлькова.

Нагадаємо, "Газпром" знижував поставки газу до Європи все літо, таким чином намагаючись шантажувати країни ЄС, котрі підтримують Україну у війні. Однак через такі дії частка Росії на газовому ринку ЄС впала з 40% до 9%. ЄС вдалося диверсифікувати поставки газу, накопичити в газосховищах великі об'єми блакитного палива та підготуватись до зими.