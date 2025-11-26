Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,40

+0,03

EUR

48,95

+0,03

Наличный курс:

USD

42,49

42,35

EUR

49,30

49,10

20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лидеры

AI Лидеры
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Сербия готовится взять под контроль российский нефтеперерабатывающий завод из-за санкций США

Газпром в Белграде
Газпром в Белграде / Depositphotos

Сербия готовит поправку к законопроекту о бюджете, что позволит государству получить право собственности на нефтеперерабатывающий завод NIS, находящийся под контролем российских компаний и попавший под санкции США.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Reuters.

Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) в январе ввело санкции против российского нефтяного сектора, включая NIS, контрольный пакет которой принадлежит "Газпром нефть" и "Газпрому". До этого США несколько раз предоставляли компании временные исключения, однако в октябре ограничения вступили в силу полностью.

Спикер парламента Ана Брнабич отметила, что парламент приступит к обсуждению поправок, подготовленных правящей Сербской прогрессивной партией, в среду или четверг. По ее словам, одна из поправок предполагает возможность перехода NIS под контроль сербского государства.

Президент Александр Вучич ранее заявил, что NIS будет вынуждена прекратить работу в течение четырех дней, если Соединенные Штаты не отменят санкции. Это, по его словам, ставит под угрозу стабильность поставок топлива в стране в преддверии зимнего периода.

Заметим, NIS является единственным нефтеперерабатывающим заводом в Сербии и прекратил свою работу из-за отсутствия необходимого сырья. Покупкой NIS заинтересована компания ADNOC из ОАЭ, а россияне, по словам министра энергетики Дубравки Джедович-Ханданович, готовы продать свою долю.

Автор:
Татьяна Гойденко