Сербия готовится взять под контроль российский нефтеперерабатывающий завод из-за санкций США

Сербия готовит поправку к законопроекту о бюджете, что позволит государству получить право собственности на нефтеперерабатывающий завод NIS, находящийся под контролем российских компаний и попавший под санкции США.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Reuters.

Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) в январе ввело санкции против российского нефтяного сектора, включая NIS, контрольный пакет которой принадлежит "Газпром нефть" и "Газпрому". До этого США несколько раз предоставляли компании временные исключения, однако в октябре ограничения вступили в силу полностью.

Спикер парламента Ана Брнабич отметила, что парламент приступит к обсуждению поправок, подготовленных правящей Сербской прогрессивной партией, в среду или четверг. По ее словам, одна из поправок предполагает возможность перехода NIS под контроль сербского государства.

Президент Александр Вучич ранее заявил, что NIS будет вынуждена прекратить работу в течение четырех дней, если Соединенные Штаты не отменят санкции. Это, по его словам, ставит под угрозу стабильность поставок топлива в стране в преддверии зимнего периода.

Заметим, NIS является единственным нефтеперерабатывающим заводом в Сербии и прекратил свою работу из-за отсутствия необходимого сырья. Покупкой NIS заинтересована компания ADNOC из ОАЭ, а россияне, по словам министра энергетики Дубравки Джедович-Ханданович, готовы продать свою долю.