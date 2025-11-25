Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,37

+0,10

EUR

48,92

+0,21

Наличный курс:

USD

42,51

42,40

EUR

49,26

49,10

20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лидеры

AI Лидеры
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Сербия без топлива: единственный НПЗ в Панчево остановил работу без российской нефти

NIS
Завод NIS работает на остатках и без возобновления поставок сырой нефти. / Depositphotos

Единственный нефтеперерабатывающий завод Сербии (NIS) в Панчево прекратил свою работу из-за отсутствия необходимого сырья.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует Nova.rs

По словам одного из источников портала, на заводе используется только то, что есть на складах. Он добавил, что без поступления сырой нефти работа НПЗ невозможна.

Управление контроля за иностранными активами Минфина США (OFAC) лишь утром 25 ноября ответило на запрос правительства Сербии о продлении лицензии для NIS.

Этот запрос был подан шесть дней назад, чтобы обеспечить бесперебойную работу компании на время переговоров по изменению структуры собственности.

Отмечается, что покупкой NIS заинтересована компания ADNOC из ОАЭ, а россияне, по словам министра энергетики Дубравки Джедович-Ханданович, готовы продать свою долю.

Санкции против NIS были введены 10 января, но они вступили в силу только 9 октября этого года. Основное требование – выход россиян из состава собственников. За девять месяцев переговоров между сербскими властями и Россией не удалось найти решения, поскольку все предложенные Сербией варианты были отклонены.

NIS исторически контролируется российской компанией "Газпром нефть" (из-за ее дочерних структур). Эта связь делает его уязвимой к международным санкциям.

Напомним, США ввело санкции против двух крупнейших нефтекомпаний России "Роснефть" и "Лукойл" из-за неготовности Москвы к завершению войны в Украине.

Этот шаг, уже приведший к росту мировых цен на нефть, особенно остро поставил вопрос для Венгрии и Словакии, которые являются крупнейшими в ЕС потребителями российской нефти после получения исключений из-под европейских ограничений.

Автор:
Татьяна Бессараб