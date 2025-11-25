Сербия без топлива: единственный НПЗ в Панчево остановил работу без российской нефти

Единственный нефтеперерабатывающий завод Сербии (NIS) в Панчево прекратил свою работу из-за отсутствия необходимого сырья.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует Nova.rs

По словам одного из источников портала, на заводе используется только то, что есть на складах. Он добавил, что без поступления сырой нефти работа НПЗ невозможна.

Управление контроля за иностранными активами Минфина США (OFAC) лишь утром 25 ноября ответило на запрос правительства Сербии о продлении лицензии для NIS.

Этот запрос был подан шесть дней назад, чтобы обеспечить бесперебойную работу компании на время переговоров по изменению структуры собственности.

Отмечается, что покупкой NIS заинтересована компания ADNOC из ОАЭ, а россияне, по словам министра энергетики Дубравки Джедович-Ханданович, готовы продать свою долю.

Санкции против NIS были введены 10 января, но они вступили в силу только 9 октября этого года. Основное требование – выход россиян из состава собственников. За девять месяцев переговоров между сербскими властями и Россией не удалось найти решения, поскольку все предложенные Сербией варианты были отклонены.

NIS исторически контролируется российской компанией "Газпром нефть" (из-за ее дочерних структур). Эта связь делает его уязвимой к международным санкциям.

Напомним, США ввело санкции против двух крупнейших нефтекомпаний России "Роснефть" и "Лукойл" из-за неготовности Москвы к завершению войны в Украине.

Этот шаг, уже приведший к росту мировых цен на нефть, особенно остро поставил вопрос для Венгрии и Словакии, которые являются крупнейшими в ЕС потребителями российской нефти после получения исключений из-под европейских ограничений.