Urals обрушился: Индии предлагают российскую нефть с рекордным дисконтом - Bloomberg

Флагманская российская нефть Urals предлагается индийским нефтеперерабатывающим предприятиям по самой низкой цене не менее двух лет. Причиной резкого падения стоимости стали санкции США против ключевых российских производителей — "Роснефти" и "Лукойла", фактически сорвавших налаженную после 2022 года схему торговли между Москвой и Нью-Дели.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Bloomberg.

По информации источников, знакомых с ситуацией, цена на Urals для индийских НПЗ снизилась до минус 7 долларов за баррель с учетом доставки.

Речь идет о партиях, которые будут отгружены в декабре и прибудут в Индию в январе. Это самая глубокая скидка с момента вторжения России в Украину, когда Индия стала одним из главных покупателей российской дешевой нефти.

После введения новых американских санкций неделю назад большинство индийских НПЗ отказалось размещать новые заказы, поскольку логистика и расчеты фактически стали заблокированными. Санкции США дополнили уже существующие ограничения против "Газпром нефти" и "Сургутнефтегаза", существенно сужая круг поставщиков, с которыми индийские государственные и частные компании могут безопасно работать.

Однако в последние дни ситуация стала меняться. Снижение цены на Urals сделало российскую нефть снова привлекательной – некоторые индийские переработчики готовы закупать сырье у поставщиков, не входящих в санкционные списки.

В то же время, по данным собеседников, лишь около 20% доступных партий происходит от компаний, которые не под санкциями, что существенно ограничивает возможности для закупок.

До введения ограничений скидка на Urals составляла около 3 долларов за баррель, то есть была вдвое или даже втрое меньше. После санкций индийские НПЗ резко увеличили закупки нефти из альтернативных регионов – прежде всего с Ближнего Востока, что временно снизило зависимость от российских поставок.

Смесь Urals обычно отгружается из портов западной России, и именно этот маршрут являлся ключевым для построенной за последние три года логистики. Теперь же рынок оказался в состоянии переформатирования: Россия вынуждена предлагать рекордные скидки, а индийские нефтепереработчики балансировать между выгодой и рисками вторичных санкций.

Отметим, что китайские нефтеперерабатывающие заводы отказываются от российских поставок после того, как Соединенные Штаты ввели санкции против двух крупнейших нефтекомпаний России "Роснефть" и "ЛУКойл".