Китайские НПЗ отказываются от российской нефти после санкций США

НПЗ
Китайские НПЗ избегают поставок российской нефти. Фото: petrochina.co.id

Китайские нефтеперерабатывающие заводы отказываются от российских поставок после того, как Соединенные Штаты ввели санкции против двух крупнейших нефтекомпаний России "Роснефть" и "ЛУКойл".

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Bloomberg.

НПЗ не покупают российскую нефть

По данным трейдеров, государственные компании Sinopec и PetroChina Co. приостановили закупки части российских грузов. К бойкоту присоединились и меньшие частные НПЗ, опасаясь аналогичных санкций, примененных к Shandong Yulong Petrochemical Co., которую недавно внесли в черный список Великобритания и Европейский Союз.

Среди российских сортов нефти, на которые повлияли санкции, широко популярен сорт ESPO, цены на который резко упали. Консалтинговая компания Rystad Energy AS оценивает, что забастовка китайских покупателей влияет на около 400 000 баррелей в день или до 45% от общего объема импорта нефти из России в Китай.

Аналитики отмечают, что снижение импорта российской нефти может открыть новые возможности для других поставщиков, в частности для США, объявивших на прошлой неделе о торговом перемирии с Китаем после встречи Дональда Трампа и Си Цзиньпина.

"Китай является крупнейшим импортером нефти в мире, и какие-либо ограничения на поставки от соседа, вероятно, будут в пользу других стран", - говорится в материале.

Bloomberg напоминает, что Россия сохраняла статус крупнейшего поставщика нефти в Китай благодаря существенным скидкам, появившимся после введения западных санкций из-за войны против Украины.

Теперь Вашингтон усиливают давление, пытаясь лишить Москву основного источника доходов.

Санкции США против компаний "Роснефть" и "ЛУКойл"

США ввели санкции против двух крупнейших нефтекомпаний России "Роснефть" и "Лукойл" из-за неготовности Москвы к завершению войны в Украине.

Как отметили в Минфине США, ограничения должны подорвать способность РФ получать доходы для продолжения войны, в первую очередь из-за энергетической отрасли.

В ответ на новые западные санкции против Москвы крупнейшие нефтеперерабатывающие заводы Турции стали закупать больше нефти нероссийского происхождения.

В настоящее время турецкие нефтеперерабатывающие заводы внедряют мероприятия, подобные тем, которые применяются в Индии .

Автор:
Светлана Манько