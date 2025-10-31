Экспорт нефтепродуктов из России упал до самого низкого уровня с 2022 года из-за атак на НПЗ

Экспорт нефтепродуктов из России упал до самого низкого уровня с начала полномасштабного вторжения из-за влияния западных санкций и украинских атак по нефтеперерабатывающим заводам.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Bloomberg.

По данным Vortexa Ltd., морской экспорт за первые 26 дней октября составил в среднем 1,89 млн баррелей в сутки. Это самый низкий показатель с начала 2022 года.

Даже несмотря на увеличение экспорта дизельного горючего, немногочисленные поставки нефти и мазута, особенно из балтийских портов после атаки дронов на экспортный хаб "Усть-Луга", отрицательно повлияли на общий объем перевозок. Неблагоприятные погодные условия вблизи региона в последние дни могли повлиять на работу портов.

Поскольку Россия больше не раскрывает официальные данные о добыче нефти, аналитики отслеживают морские поставки. За почти два с половиной года поставки сырой нефти сократились до 317 тысяч баррелей в день.

Поставки дизельного горючего и газойля выросли на 2% по сравнению с предыдущим месяцем — до примерно 740 тысяч баррелей в день. Увеличение экспорта из Черного моря помогло компенсировать слабые потоки из главного балтийского транспортного узла в Приморске.

Потоки мазута упали на 10% — до 710 тысяч баррелей в день, что является самым низким показателем за три месяца. При этом поставки сырья для нефтепереработки, такого как вакуумный газойль, выросли на 6% до примерно 70 тысяч баррелей в день.

Bloomberg напоминает, что 22 октября США ввели санкции против двух крупнейших нефтекомпаний России "Роснефть" и "Лукойл", заставляющих трейдеров пересматривать контракты на поставки российской нефти.

Атаки на нефтяную инфраструктуру

С августа Украина ужесточила атаки на российские энергетические объекты. По данным украинских и российских источников, дроны поразили около двадцати нефтеперерабатывающих заводов, что в определенный момент сократило мощности России по переработке почти на пятую часть. Также были повреждены порты Усть-Луга и Приморска на Балтийском море.

Как писал Reuters, эти атаки могут вынудить Россию, на которую приходится 9% мировой добычи нефти, в конечном счете сократить добычу.

Заметим, атаки украинских дронов по российским НПЗ будут сдерживать объемы переработки нефти в России по меньшей мере до середины 2026 года.

В настоящее время в РФ сократили переработку нефти примерно на 500 000 баррелей в сутки.

Так, в октябре принадлежащий компании "Роснефть" нефтеперерабатывающий завод в Новокуйбышевске Самарской области РФ прекратил первичную переработку нефти после второй за месяц атаки дронов.

Четвертый по величине нефтеперерабатывающий завод России, Рязанский НПЗ, был частично выведен из строя в результате атаки украинских беспилотников.

Нефтеперерабатывающий завод в городе Кирише Ленинградской области РФ остановил работу своей самой производительной установки первичной переработки нефти CDU-6 в результате атаки украинских дронов 4 октября.