Атака дронов остановила переработку нефти на четвертом по мощности НПЗ России — Reuters

Четвертый по величине нефтеперерабатывающий завод России, Рязанский НПЗ, был частично выведен из строя в результате атаки украинского беспилотника.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Reuters, ссылаясь на собственные источники.

По информации источников агентства, в пятницу, 23 октября завод, расположенный юго-восточнее Москвы, остановил установку первичной перегонки сырой нефти.

Удар пришелся на перерабатывающий блок CDU-4, срочно остановившийся в четверг после возгорания. Мощность этой установки составляет 4 миллиона метрических тонн в год (или 80 000 баррелей в день), что составляет примерно четверть общей мощности всего завода.

В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины в четверг подтвердили, что украинские войска нанесли удар по Рязанскому нефтеперерабатывающему заводу.

По данным источников, вместе с CDU-4 были остановлены некоторые смежные установки, включая риформинг, вакуумный гидроочиститель газойля и каталитический крекинг. Хотя завод, принадлежащий компании "Роснефть", все еще продолжает работу, он функционирует в уменьшенных объемах.

Ужесточение атак Украины на российскую энергетическую инфраструктуру происходит на фоне отсутствия прогресса в мирных переговорах, посредником которых выступает президент США Дональд Трамп.

Напомним, Соединенные Штаты внесли в санкционный список "Роснефть" и "ЛУКойл" - две ведущие нефтяные компании РФ. Также ограничения распространяются на их дочерние компании, зарегистрированные в России. Все компании, где доля "Роснефти" или "Лукойла" составляет 50% и более, автоматически подпадают под санкции.