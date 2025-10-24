Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,90

+0,14

EUR

48,55

+0,18

Наличный курс:

USD

42,20

42,10

EUR

49,22

49,00

20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Атака дронов остановила переработку нефти на четвертом по мощности НПЗ России — Reuters

Рязанский НПЗ
Рязанский НПЗ остановил работу ключевой установки после атаки дронов / Суспільне

Четвертый по величине нефтеперерабатывающий завод России, Рязанский НПЗ, был частично выведен из строя в результате атаки украинского беспилотника.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Reuters, ссылаясь на собственные источники.

По информации источников агентства, в пятницу, 23 октября завод, расположенный юго-восточнее Москвы, остановил установку первичной перегонки сырой нефти.

Удар пришелся на перерабатывающий блок CDU-4, срочно остановившийся в четверг после возгорания. Мощность этой установки составляет 4 миллиона метрических тонн в год (или 80 000 баррелей в день), что составляет примерно четверть общей мощности всего завода.

В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины в четверг подтвердили, что украинские войска нанесли удар по Рязанскому нефтеперерабатывающему заводу.

По данным источников, вместе с CDU-4 были остановлены некоторые смежные установки, включая риформинг, вакуумный гидроочиститель газойля и каталитический крекинг. Хотя завод, принадлежащий компании "Роснефть", все еще продолжает работу, он функционирует в уменьшенных объемах.

Ужесточение атак Украины на российскую энергетическую инфраструктуру происходит на фоне отсутствия прогресса в мирных переговорах, посредником которых выступает президент США Дональд Трамп.

Напомним, Соединенные Штаты внесли в санкционный список "Роснефть" и "ЛУКойл" - две ведущие нефтяные компании РФ. Также ограничения распространяются на их дочерние компании, зарегистрированные в России. Все компании, где доля "Роснефти" или "Лукойла" составляет 50% и более, автоматически подпадают под санкции.

Автор:
Татьяна Бессараб