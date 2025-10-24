Запланована подія 2

Новини
Дата публікації
Атака дронів зупинила переробку нафти на четвертому за потужністю НПЗ Росії — Reuters

Четвертий за величиною нафтопереробний завод Росії, Рязанський НПЗ, був частково виведений з ладу внаслідок атаки українського безпілотника. 

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Reuters, посилаючись на власні джерела.

За інформацією джерел агентства, у п’ятницю, 23 жовтня завод, розташований на південний схід від Москви, зупинив установку первинної перегонки сирої нафти.

Удар припав на переробний блок CDU-4, який терміново зупинили у четвер після займання. Потужність цієї установки становить 4 мільйони метричних тонн на рік (або 80 000 барелів на день), що дорівнює приблизно чверті загальної потужності всього заводу.

У Генеральному штабі Збройних сил України в четвер підтвердили, що українські війська завдали удару по Рязанському нафтопереробному заводу.

За даними джерел, разом із CDU-4 були зупинені й деякі суміжні установки, включаючи риформінг, вакуумний гідроочисник газойлю та каталітичний крекінг. Хоча завод, що належить компанії "Роснефть", все ще продовжує роботу, він функціонує у зменшених обсягах. 

Посилення атак України на російську енергетичну інфраструктуру відбувається на тлі відсутності прогресу в мирних переговорах, посередником яких виступає президент США Дональд Трамп.

Нагадаємо, Сполучені Штати внесли до санкційного списку "Роснефть" і "Лукойл" - дві провідні нафтові компанії РФ. Також обмеження поширюються на їхні дочірні підприємства, зареєстровані в Росії. Всі компанії, де частка "Роснефті" або "Лукойлу" становить 50% і більше, автоматично підпадають під санкції.

Автор:
Тетяна Бесараб