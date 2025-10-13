Худший кризис за 30 лет: угольная отрасль РФ страдает от санкций и войны — FT

Угольная промышленность России стала одной из главных экономических жертв полномасштабной войны Владимира Путина в Украине, поскольку санкции, рост расходов и низкие цены погрузили шахтеров в худший кризис более чем за 30 лет.

Как пишет издание, во многих частях российской экономики военного времени начинают проявляться трещины, однако проблемы угольной промышленности особенно остры.

По данным российского государственного статистического агентства, за первые семь месяцев года сектор понес убытки в размере 225 млрд рублей (2,8 млрд долларов США), что вдвое больше, чем за общий показатель 2024 года, когда это была худшая отрасль страны. В 2023 году сектор получил прибыль почти в размере 375 млрд. рублей (4,6 млрд. долларов США).

Хотя уголь составляет менее 1% российского ВВП, кризис грозит длительным социально-экономическим ущербом, поскольку отрасль трудоустраивает более 140 000 человек и является критически важным для финансирования местных бюджетов в ряде регионов.

Генеральный директор "Русский уголь" Владимир Коротин предупредил, что на карту поставлены "тысячи рабочих мест". Согласно данным Минэнерго, к сентябрю 23 угольных компаний (около 13% общенационального объема) уже закрылись, а еще 53 находятся под угрозой.

Факторы кризиса

Кризис усугубляют ключевые факторы, связанные с войной. После потери европейского рынка (куда раньше уходило 20% экспорта) российские производители вынуждены продавать уголь в Азию со значительными скидками (до 20% от мировых цен), чтобы конкурировать.

В то же время, логистический коллапс из-за перенаправления нефти и других товаров на восточные железнодорожные маршруты привел к тому, что доля перевозок в конечной цене угля возросла с 50% до почти 90%.

"Война плохо влияет на большинство российских предприятий, если не на все. Но угольный сектор находится в поистине глубоком хаосе", – сказал один из ведущих российских бизнесменов Financial Times.

Проблемы на Донбассе

Особенно острая ситуация сложилась в оккупированном Донбассе, где уголь был основой промышленности. Российские инвесторы, ранее охотно принимавшие шахты в управление от оккупационных властей, сейчас начали возвращать их государству, не имея возможности сделать их прибыльными.

Кризис имеет и символическое значение: массовые стачки шахтеров в 1989 и 1998 годах стали ключевыми моментами экономической и политической нестабильности в современной истории России, пишет FT.

