Потери до $5 млрд в месяц. Экспорт нефти РФ может упасть на 50% из-за санкций США – Зеленский

Новые санкции США против российских нефтяных компаний могут сократить экспорт нефти на 50%, что составит до 5 миллиардов долларов потерянных доходов в месяц.

Как пишет Delo.ua, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью Axios.

Он выразил надежду, что за этими мерами последуют "новые вторичные санкции" и "параллельные шаги со стороны Конгресса".

По мнению украинского президента, хотя новые санкции США против российских нефтяных компаний нанесут ущерб военной машине Кремля, ключом к принуждению Владимира Путина к миру остаются дальнобойные ракеты.

"Я думаю, что если Путин не остановится, нам нужно что-то, чтобы его остановить. Санкции – это одно такое оружие, но нам также нужны ракеты дальнего радиуса действия", – сказал Зеленский.

Это заявление прозвучало после неожиданного поворота в отношениях между Вашингтоном и Москвой, когда президент Дональд Трамп упразднил запланированный саммит с Путиным и впервые за второй срок ввел мощные санкции.

Зеленский рассказал, что его встреча с Трампом 17 октября была "конструктивной, но нелегкой", а главной темой было давление на Россию. Встреча в Белом доме включала горячие дискуссии о возможных контурах мирного соглашения и желании Украины получить дальнобойные ракеты Tomahawk.

"Мои разговоры с президентом Трампом касались давления на Россию. Думаю, он хотел оказывать на них давление, но не хотел допустить эскалации или закрыть окно... для дипломатии", – сказал он.

Зеленский подтвердил, что Путин и его окружение уже в третий или четвертый раз отклоняют предложения Трампа, что, по мнению украинского лидера, подтверждает необходимость усиления давления.

"Я считаю, что способ работы с Путиным – это только давление", – резюмировал президент.

Санкции США против компаний "Роснефть" и "ЛУКойл"

Напомним, США ввело санкции против двух крупнейших нефтекомпаний России "Роснефть" и "Лукойл" из-за неготовности Москвы к завершению войны в Украине. Как отметили в Минфине США, ограничения должны подорвать способность РФ получать доходы для продолжения войны, в первую очередь из-за энергетической отрасли.

Этот шаг, уже приведший к росту мировых цен на нефть, особенно остро поставил вопрос для Венгрии и Словакии, которые являются крупнейшими в ЕС потребителями российской нефти после получения исключений из-под европейских ограничений.

Также китайские государственные нефтяные компании приостановили закупки российской нефти. Беспокойство по поводу санкций заставило крупных китайских игроков, включая PetroChina, Sinopec, CNOOC и Zhenhua Oil, воздержаться от торговли российской морской нефтью по крайней мере в краткосрочной перспективе.