Втрати до $5 млрд на місяць. Експорт нафти РФ може впасти на 50% через санкції США – Зеленський

Нові санкції США проти російських нафтових компаній можуть скоротити експорт нафти на 50%, що становитиме до 5 мільярдів доларів втрачених доходів на місяць.

Як пише Delo.ua, про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю Axios.

Він висловив надію, що за цими заходами послідують "нові вторинні санкції" та "паралельні кроки з боку Конгресу".

На думку українського прездента, хоча нові санкції США проти російських нафтових компаній завдадуть шкоди військовій машині Кремля, ключем до примусу Володимира Путіна до миру залишаються далекобійні ракети.

"Я думаю, що якщо Путін не зупиниться, нам потрібне щось, щоб його зупинити. Санкції – це одна така зброя, але нам також потрібні ракети далекого радіусу дії", – сказав Зеленський.

Ця заява пролунала після несподіваного повороту у відносинах між Вашингтоном та Москвою, коли президент Дональд Трамп скасував запланований саміт із Путіним і вперше за другий термін запровадив потужні санкції.

Зеленський розповів, що його зустріч із Трампом 17 жовтня була "конструктивною, але нелегкою", а головною темою був тиск на Росію. Зустріч у Білому домі включала гарячі дискусії щодо можливих контурів мирної угоди та бажання України отримати далекобійні ракети Tomahawk.

"Мої розмови з президентом Трампом стосувалися тиску на Росію. Думаю, він хотів чинити на них тиск, але не хотів допустити ескалації чи закрити вікно... для дипломатії", – сказав він.

Зеленський підтвердив, що Путін та його оточення вже втретє чи вчетверте відхиляють пропозиції Трампа, що, на думку українського лідера, підтверджує необхідність посилення тиску.

"Я вважаю, що спосіб роботи з Путіним – це лише тиск," – резюмував президент.

Санкції США проти компаній "Роснефть" та "Лукойл"

Нагадаємо, США запровадило санкції проти двох найбільших нафтокомпаній Росії "Роснефть" та "Лукойл", через неготовність Москви до завершення війни в Україні. Як наголосили у Мінфіні США, обмеження мають підірвати здатність РФ отримувати прибутки для продовження війни, насамперед через енергетичну галузь.

Цей крок, який вже призвів до зростання світових цін на нафту, особливо гостро поставив питання для Угорщини та Словаччини, які є найбільшими в ЄС споживачами російської нафти після отримання винятків з-під європейських обмежень.

Також китайські державні нафтові компанії призупинили закупівлі російської нафти. Занепокоєння щодо санкцій змусило великих китайських гравців, включаючи PetroChina, Sinopec, CNOOC та Zhenhua Oil, утриматися від торгівлі російською морською нафтою принаймні у короткостроковій перспективі.