Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,90

+0,14

EUR

48,55

+0,18

Готівковий курс:

USD

42,10

41,96

EUR

49,07

48,90

20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс 2025

ТопФінанс-2025
Драйвери економіки

Драйвери

економіки
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Санкції США проти російської нафти не змусили Путіна змінити політику – Reuters

Путін
Володимир Путін хоче припинення поставок зброї Україні / Pexels

Президент Росії Володимир Путін залишився непокірним після того, як США запровадили санкції проти двох найбільших російських нафтових компаній, спрямовані на змушення Кремля припинити війну в Україні.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на повідомлення Reuters.

Путін ігнорує санкції США

Санкції США проти російських нафтових гігантів "Роснефть" та "Лукойл", на які припадає понад 5% світового видобутку нафти, змусили великі китайські державні компанії тимчасово призупинити закупівлі російської нафти, а індійські нафтопереробні заводи планують скоротити імпорт морської сировини.

США запровадили обмеження, щоб змусити Кремль припинити війну в Україні, а фінансовий ефект для Росії може бути обмеженим у короткостроковій перспективі. Проте цей крок сигналізує про намір Трампа чинити тиск на економіку Росії.

Президент Росії Володимир Путін висміяв санкції, назвавши їх недружнім кроком, і заявив, що вони не суттєво вплинуть на економіку, підкресливши значення Росії для світового ринку. Він також попередив, що різке скорочення поставок може спричинити зростання цін на нафту і створити проблеми для інших країн, зокрема США.

На коментар Путіна щодо обмеженого ефекту санкцій президент США Дональд Трамп відповів: "Я радий, що він так думає. Це добре. Я повідомлю вам про це через шість місяців".

Путін додав, що відповідь Москви на удари глибоко на її території у разі поставок Україні ракет дальнього радіусу дії буде "дуже серйозною, якщо не приголомшливою".

Раніше міністр фінансів США Скотт Бессент заявляв, що Вашингтон готовий посилити санкції проти Росії з метою тиску на російську економіку, однак підтримати це має і Європа.  Він зауважував, що якщо Вашингтон та ЄС зможуть втрутитися та запровадити більше відповідних санкцій – "російська економіка буде в повному колапсі, і це посадить президента Росії Володимира Путіна за стіл переговорів.

Автор:
Ольга Опенько