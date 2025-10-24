Санкції США проти російської нафти не змусили Путіна змінити політику – Reuters

Президент Росії Володимир Путін залишився непокірним після того, як США запровадили санкції проти двох найбільших російських нафтових компаній, спрямовані на змушення Кремля припинити війну в Україні.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на повідомлення Reuters.

Путін ігнорує санкції США

Санкції США проти російських нафтових гігантів "Роснефть" та "Лукойл", на які припадає понад 5% світового видобутку нафти, змусили великі китайські державні компанії тимчасово призупинити закупівлі російської нафти, а індійські нафтопереробні заводи планують скоротити імпорт морської сировини.

США запровадили обмеження, щоб змусити Кремль припинити війну в Україні, а фінансовий ефект для Росії може бути обмеженим у короткостроковій перспективі. Проте цей крок сигналізує про намір Трампа чинити тиск на економіку Росії.

Президент Росії Володимир Путін висміяв санкції, назвавши їх недружнім кроком, і заявив, що вони не суттєво вплинуть на економіку, підкресливши значення Росії для світового ринку. Він також попередив, що різке скорочення поставок може спричинити зростання цін на нафту і створити проблеми для інших країн, зокрема США.

На коментар Путіна щодо обмеженого ефекту санкцій президент США Дональд Трамп відповів: "Я радий, що він так думає. Це добре. Я повідомлю вам про це через шість місяців".

Путін додав, що відповідь Москви на удари глибоко на її території у разі поставок Україні ракет дальнього радіусу дії буде "дуже серйозною, якщо не приголомшливою".

Раніше міністр фінансів США Скотт Бессент заявляв, що Вашингтон готовий посилити санкції проти Росії з метою тиску на російську економіку, однак підтримати це має і Європа. Він зауважував, що якщо Вашингтон та ЄС зможуть втрутитися та запровадити більше відповідних санкцій – "російська економіка буде в повному колапсі, і це посадить президента Росії Володимира Путіна за стіл переговорів.