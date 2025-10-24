Санкции США против российской нефти не заставили Путина изменить политику — Reuters

Президент России Владимир Путин остался непокорным после того, как США ввели санкции против двух крупнейших российских нефтяных компаний, направленных на принуждение Кремля прекратить войну в Украине.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Reuters.

Путин игнорирует санкции США

Санкции США против российских нефтяных гигантов "Роснефть" и "Лукойл", на которые приходится более 5% мировой добычи нефти, заставили крупные китайские государственные компании временно приостановить закупки российской нефти, а индийские нефтеперерабатывающие заводы планируют сократить импорт морского сырья.

США ввели ограничения, чтобы заставить Кремль прекратить войну в Украине, а финансовый эффект для России может быть ограничен в краткосрочной перспективе. Однако этот шаг сигнализирует о намерении Трампа оказывать давление на экономику России.

Президент России Владимир Путин высмеял санкции, назвав их недружественным шагом, заявив, что они не существенно повлияют на экономику, подчеркнув значение России для мирового рынка. Он также предупредил, что резкое сокращение поставок может повлечь за собой рост цен на нефть и создать проблемы для других стран, в том числе США.

На комментарий Путина по поводу ограниченного эффекта санкций президент США Дональд Трамп ответил: "Я рад, что он так думает. Это хорошо. Я сообщу вам об этом через шесть месяцев".

Путин добавил, что ответ Москвы на удары глубоко на ее территории в случае поставок Украине ракет дальнего радиуса действия будет "очень серьезным, если не потрясающим".

Ранее министр финансов США Скотт Бессент заявлял, что Вашингтон готов ужесточить санкции против России с целью давления на российскую экономику, однако поддержать это должна и Европа. Он замечал, что если Вашингтон и ЕС смогут вмешаться и ввести больше соответствующих санкций – "российская экономика будет в полном коллапсе, и это усадит президента России Владимира Путина за стол переговоров.