Польша изменяет правила покупки недвижимости для иностранцев: что известно

Правительство Польши одобрило изменения в законодательство о приобретении недвижимости иностранцами. Новые правила должны ускорить обмен информацией между нотариусами и государственными органами. Это позволит более оперативно отслеживать сделки купли-продажи жилья с участием иностранных граждан.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на Bankier.pl.

Согласно законопроекту нотариусы будут передавать документы о приобретении недвижимости иностранцами исключительно в электронном формате. Пока такая информация поступает в польское Министерство внутренних дел и администрации преимущественно на бумажных носителях, что часто приводит к задержкам и усложняет ведение реестров.

В польском правительстве отмечают, что электронный обмен данными позволит повысить прозрачность рынка и обеспечить своевременное обновление государственных баз данных по недвижимости, акциям и долям в принадлежащих иностранцам компаниям.

Ужесточение контроля происходит на фоне стабильно высокого интереса иностранцев к польскому жилью. По данным Министерства внутренних дел Польши, в 2025 году граждане других государств приобрели более 17,7 тысяч квартир – это на 2% больше, чем годом ранее. За последнее десятилетие количество таких сделок выросло почти в пять раз.

Самыми активными покупателями остаются украинцы. В прошлом году они приобрели около 9,3 тысяч квартир общей площадью более 548 тыс. кв. м. Второе место занимают граждане Беларуси, купившие более 2,7 тысяч квартир.

Эксперты объясняют рост спроса тем, что все больше иностранцев приезжают в Польшу на работу, обучение или для ведения бизнеса, а затем принимают решение о покупке собственного жилья вместо аренды.

Напомним, эксперты проанализировали рынок покупки квартир в крупнейших городах Украины и Польши. Для исследования выбрали квартиры площадью 30–40 м². По результатам анализа, жилье в Украине остается более доступным, чем в Польше. В апреле 2026 года медианная стоимость квартиры такой площади в Украине составила $39 тыс., тогда как в Польше – $124 тыс. То есть польский рынок в этом сегменте почти втрое дороже.