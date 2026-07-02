ОККО перенесла запуск биоэтанольного завода стоимостью 110 млн. евро

Группа компаний ОККО перенесла полноценный запуск своего нового биоэтанольного завода. Вместо ранее планируемого третьего квартала 2026 года предприятие начнет работу в первом квартале 2027 года.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на материал "Интерфакс-Украина"

По словам руководителя компании, задержка связана с проблемами при производстве отдельных агрегатов для завода. При этом часть объектов инфраструктуры, включая мощности хранения готовой продукции, уже полностью построена.

Мощность и реализация продукции

Проектная мощность нового завода составляет 83 тысяч тонн биоэтанола в год. Кроме того, предприятие рассчитано на ежегодную переработку 270 000 тонн кукурузы и производство 70 000 тонн кормов для животноводства.

Василий Даниляк отметил, что сеть АЗС ОККО не сможет самостоятельно потребить весь объем горючего, выпускаемого заводом. Даже при добавлении 10% биоэтанола в бензины, компания покроет собственные потребности лишь на 60%. Остальную продукцию группа планирует продавать другим украинским сетям АЗС или отправлять на экспорт.

Актуальность проекта обусловлена законодательными изменениями в Украине. С 1 июля 2026 г. в стране вводится стандарт Е-10. Он предусматривает обязательное добавление от 7% до 10% биоэтанола в моторные бензины с октановым числом менее 98. В настоящее время украинские сети импортируют готовое смешанное топливо, но рассматривают возможность перехода на отечественное сырье.

Напомним, ранее сообщалось, что ОККО планирует запустить завод по производству биоэтанола в 2026 году, а общие инвестиции в проект оцениваются в 110 млн. евро. Из этой суммы 35 млн. евро составляют собственные средства компании, а 75 млн. евро — привлеченные кредитные средства от ЕБРР и Райффайзен Банка.