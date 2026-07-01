Добавление биоэтанола к бензину с 1 июля: как изменятся цены на АЗС

Введение требования об обязательном добавлении биоэтанола в автомобильный бензин с 1 июля не спровоцирует существенного скачка розничных цен на топливо. Такую оценку дают профильные эксперты и крупные игроки на топливном рынке.

Об этом пишет Delo.ua со ссылкой на сообщение Latifundist.

Как отмечает аналитик консалтинговой компании "НефтеРынок" Александр Сиренко, в этом году стоимость смеси бензина с 10%-ным содержанием биоэтанола (Е10), импортируемой украинскими трейдерами, выросла примерно на $20–30 за тонну.

В пересчете на один литр горючего такая разница мизерна, поэтому потребители на АЗС ее практически не почувствуют.

Схожую позицию высказывают и в OKKO GROUP. По их данным, на европейском рынке биоэтанольный компонент сейчас дороже нефтяного всего на $10–20 за тонну.

Ввиду того, что доля биоэтанола в горючем по новым нормам составит лишь 7–10%, влияние на финальный ценник будет минимальным.

Со своей стороны директор консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн подсчитал, что использование биоэтанола повысит себестоимость бензина всего на 50–75 копеек за литр. На фоне текущих розничных цен операторы рынка вряд ли будут пересматривать прайсы в направлении увеличения.

Ставка на собственное производство

В более отдаленной перспективе горючее в Украине может даже немного удешевить благодаря развитию внутреннего производства эко-компонента.

Украина как мощный аграрный игрок способна полностью обеспечить себя собственным биоэтанолом, который будет значительно дешевле импортного европейского.

Большой бизнес уже инвестирует в это направление. В частности, OKKO GROUP ведет строительство собственного завода по производству биоэтанола в Тернопольской области. Проектная мощность предприятия составит 83 тыс. тонн в год.

"Эти мощности хватит, чтобы полностью закрыть наши собственные потребности в биоэтаноле, а излишки реализовать на рынке. Первые партии продукта планируем получить уже в следующем году", — прогнозируют в компании.

Эксперты резюмируют: наращивание локального производства биоэтанола будет не только стимулировать внутренний спрос на аграрное сырье, но и позволит Украине существенно сократить импортозависимость за счет уменьшения запикупок иностранного бензина.

Минэкономики также убеждают, что введение в Украину обязательного добавления 5% биоэтанола к автомобильным бензинам не приведет к росту цен на АЗС и не угрожает продовольственной безопасности страны. Новые нормы отвечают общепринятым европейским стандартам Е5 и Е10.

Напомним, с 1 июля Украина перешла на новый стандарт маркировки горючего на автозаправочных станциях. Речь идет прежде всего о внедрении бензина с маркировкой Е10, содержащего до 10% биоэтанола.