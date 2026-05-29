Биоэтанол в бензине с 1 июля: в правительстве заверили, что топливо не подорожает

Введение в Украину обязательного добавления 5% биоэтанола к автомобильным бензинам с 1 июля 2026 года не приведет к росту цен на заправках и не угрожает продовольственной безопасности страны. Новые нормы отвечают общепринятым европейским стандартам Е5 и Е10.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу Министерства экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины.

По его словам, некоторые украинские сети АЗС уже сегодня продают топливо с добавлением биоэтанола по стандартным тарифам, а иногда экологический бензин стоит даже дешевле обычного. Поскольку этот спиртовой компонент производится непосредственно в Украине, логистические затраты минимальны, что позволяет удерживать доступную себестоимость.

Готовность автопарка и влияние на агросектор

Чиновник успокоил автомобилистов относительно технического состояния машин и опроверг распространенные мифы о негативном влиянии смеси на двигатели.

Ключевые аргументы профильного министерства:

Безопасность для авто: абсолютное большинство машин на украинских дорогах технически готовы к нововведениям. Все двигатели, собранные после 2000 года, на железнодорожном уровне адаптированы для работы на горючем с частицей биоэтанола.

Защита пищевого рынка: для покрытия внутренних потребностей топливного сектора (производства 200–300 тысяч тонн биоэтанола в год) Украине понадобится всего 600–800 тысяч тонн кукурузы. На фоне ежегодного национального урожая этой культуры около 30 миллионов тонн такие объемы никоим образом не спорят дефицита пищи.

Бонус для животноводства: переработка кукурузы в биоэтанол дает ценный побочный продукт — высокобелковые корма. Это обеспечит фермы дешевыми белками и потенциально снизит себестоимость украинского мяса.

Отсутствие расходов у фермеров: аграриям не придется тратить деньги на переоборудование собственных топливных резервуаров в хозяйствах, поскольку абсолютное большинство сельскохозяйственной спецтехники работает на дизеле, к которому новые требования не относятся.

Имеющиеся производственные мощности украинских заводов позволяют производить по меньшей мере вдвое больше экологического топливного компонента, чем нужно внутреннему рынку. Поэтому Минэкономики рассматривают биоэтанол как перспективный экспортный продукт для поставок в страны Евросоюза.

Напомним, в Украине обновят стандарты качества бензина с биоэтанолом. Государство начало масштабную подготовку к гармонизации отечественных технических регламентов с законодательством ЕС, предусматривающим полную модернизацию лабораторий, усиление государственного надзора и переход на новые инструментальные методы контроля и отбора топливных проб непосредственно на нефтебазах.