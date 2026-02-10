Верховна Рада отсрочил штрафы за бензин без спирта до июля

Верховная Рада приняла закон, откладывающий применение штрафов за торговлю бензином без добавления биоэтанола. Новые правила вступят в силу с 1 июля 2026 г., когда обязательная доля биоэтанола в бензине составит 7%.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на сообщение "НефтеРынка".

Совет отсрочил штрафы за бензин без биоэтанола

10 февраля 2026 года Верховная Рада Украины приняла закон, внесший изменения в закон "Об альтернативных видах топлива" (законопроект №13219). Документ определяет правила использования биотоплива в бензинах и устанавливает обязательную долю биоэтанола на уровне 7% от объема горючего, начиная с 1 июля 2026 года.

Исключения касаются бензинов с октановым числом 98 и выше, а также топлива, поставляемого для нужд Министерства обороны и Государственного агентства по управлению резервами. При этом массовая доля кислорода в составе бензина не должна превышать 3,7%.

Закон четко предусматривает:

Прибавлять спирт в бензины в пропорции 7% с 1 июля 2026 года. Не делать исключений для определенных категорий горючего, кроме указанных выше. Использовать именно биоэтанол как обязательный компонент.

Также устанавливается, что ответственность за правонарушения, определенные ч. 1 и 2 ст. 14 Законом Украины "Об альтернативных видах топлива", совершенных в период с даты вступления в силу закона Украины № 4505-ІХ до 1 июля 2026 года, не применяется.

В конце декабря Верховная Рада не поддержала законопроект № 13219 о внесении изменений в некоторые законы Украины об усовершенствовании конкурентных условий производства электроэнергии из альтернативных источников. Документ также предусматривал изменение подходов к обязательного содержания биотоплива в бензинах и продление переходного периода без применения штрафов до 1 июля 2026 года.

Поскольку законопроект не был принят, остаются в силе положения закона №3769-IX, который начал действовать еще 1 мая. Он обязал украинских продавцов топлива добавлять в бензин не менее 5% биоэтанола.

Но уже в конце июня в парламенте отложили штрафы за продажу бензина без спирта до 1 января 2026 года. Законодатели оставили закон в силе, но отсрочили действие нормы о штрафах за его невыполнение. Сейчас бензин в спирт добавляют только по желанию.

О штрафах

Напомним, законодательством предусматривается несколько уровней штрафов за разные нарушения по добавлению биоэтанола в бензины. За каждые 1 000 литров отпущенных бензинов с несоблюдением требований по нормативной части биоэтанола штраф составляет 18 168 грн. За менее чем семь дней задержки с предоставлением информации о содержании биотоплива в проданных бензинах с мест производства и оптовой торговли – 227 100 грн. За задержку более семи дней или непредставление такой информации вообще – 333 080 грн.

Но рынок все еще не готов к обязательному переходу на спиртовой бензин из-за невозможности смешивать горючее со спиртом в украинских реалиях.