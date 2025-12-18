Верховная Рада провалила "биоэтанольный" законопроект: штрафы за бензин без спирта не отсрочили

Верховная Рада не поддержала законопроект № 13219 о внесении изменений в некоторые законы Украины по усовершенствованию конкурентных условий производства электроэнергии из альтернативных источников. Документ также предусматривал изменение подходов к обязательному содержанию биотоплива в бензинах и продление переходного периода без применения штрафов.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

Законопроект передан на повторное второе чтение с сокращенным сроком подготовки.

Какпишет enkorr, проголосовать за документ до конца года депутаты могут не успеть. Вероятно, законопроект будет рассмотрен в Верховной Раде в середине января.

Что в законопроекте

Законопроект №13219, разработанный Комитетом Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг, предусматривал увеличение обязательной доли биотоплива в бензинах и повышение содержания биоэтанола до более чем 7%, то есть речь идет уже о бензине Е10, который действует в соседней Польше с 2024 года. В документе отмечалось, что норма о штрафах за бензин без спирта снова начнет действовать с 1 июля 2026 года.

Поскольку законопроект не приняли, остаются действующими положения закона №3769-IX, который начал действовать еще 1 мая. Он обязал украинских продавцов топлива добавлять в бензин не менее 5% биоэтанола .

Но уже в конце июня в парламенте отложили штрафы за продажу бензина без спирта до 1 января 2026 года. Законодатели оставили закон в силе, но отсрочили действие нормы о штрафах за его невыполнение. Сейчас бензин в спирт добавляют только по желанию.

Таким образом, в отсутствие новых законодательных решений штраф для операторов рынка может вернуться уже с начала нового года.

Напомним, законодательством предусматривается несколько уровней штрафов за разные нарушения по добавлению биоэтанола в бензины. За каждые 1 000 литров отпущенных бензинов с несоблюдением требований по нормативной части биоэтанола штраф составляет 18 168 грн. За менее чем семь дней задержки с предоставлением информации о содержании биотоплива в проданных бензинах с мест производства и оптовой торговли – 227 100 грн. За задержку более семи дней или непредставление такой информации вообще – 333 080 грн.

Но рынок все еще не готов к обязательному переходу на спиртовой бензин из-за невозможности смешивать горючее со спиртом в украинских реалиях. Детальнее об этом читайте в материале Delo.ua