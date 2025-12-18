Верховна Рада провалила "біоетанольний" законопроєкт: штрафи за бензин без спирту не відтермінували

Верховна Рада не підтримала законопроєкт № 13219 про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення конкурентних умов виробництва електроенергії з альтернативних джерел. Документ також передбачав зміну підходів до обов’язкового вмісту біопалива у бензинах і продовження перехідного періоду без застосування штрафів.

Як пише Delo.ua, про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

Зазначається, що законопроєкт передано на повторне друге читання зі скороченим строком підготовки.

Як пише enkorr, проголосувати за документ до кінця року депутати можуть не встигнути. Ймовірно, законопроєкт розглянуть у Верховній Раді у середині січня.

Що в законопроєкті

Законопроєкт №13219, розроблений Комітетом Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг, передбачав збільшення обов’язкової частки біопалива у бензинах і підвищення вмісту біоетанолу до понад 7%,тобто мова йде вже про бензин Е10, який діє у сусідній Польщі з 2024 року. У документі зазначалося, що норма про штрафи за бензин без спирту знову почне діяти з 1 липня 2026 року.

Оскільки законопроєкт не ухвалили, залишаються чинними положення закону №3769-IX, який почав діяти ще 1 травня. Він забов'язав українських продавців палива додавати в бензин не менше 5% біоетанолу.

Але вже наприкінці червня в парламенті відтермінували штрафи за продаж бензину без спирту до 1 січня 2026 року. Законодавці залишили закон чинним, але відтермінували дію норми про штрафи за його невиконання. Тож зараз бензин у спирт додають лише за бажанням.

Таким чином, за відсутності нових законодавчих рішень штраф для операторів ринку може повернутися вже з початку нового року.

Нагадаємо, законодавством передбачається кілька рівнів штрафів за різні порушення щодо додавання біоетанолу у бензини. За кожні 1 000 літрів відпущених бензинів із недотриманням вимог стосовно нормативної частки біоетанолу штраф становить 18 168 грн. За менш ніж сім днів затримки з поданням інформації щодо вмісту біопалива у проданих бензинах з місць виробництва й гуртової торгівлі – 227 100 грн. За затримку у понад сім днів або неподання такої інформації взагалі – 333 080 грн.

Але ринок все ще не готовий до обов'язкового переходу на спиртовий бензин через неможливість змішувати пальне зі спиртом в українських реаліях. Детальніше про це читайте в матеріалі Delo.ua