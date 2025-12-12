В Україні будують біоетанольні заводи сумарною потужністю понад 1 млн тонн

В Україні в рамках індустріальних парків будується близько 1 млн тонн потужностей для переробки кукурудзи на біоетанол, для задоволення потреб яких у сировині щорічно потрібно 3 млн тонн сировини.

Як пише Delo.ua, про це повідомив директор Української асоціації виробників біоетанолу Тарас Миколаєнко, передає "Інтерфакс-Україна".

"Щойно йдеться про створення нового індустріального парку, в кожному другому передбачено виробництво біоетанолу. Тільки тих потужностей, що починають закладати фундамент, у нас 1 млн тонн", - наголосив він.

За словами Миколаєнко, наразі Європа споживає 6 млн тонн біоетанолу на рік, тож український продукт однозначно можна було б експортувати в Європейський Союз.

Водночас експерт нагадав, що з липня 2025 року у Верховній Раді зареєстровано законопроєкт, який передбачає запровадження з липня 2026 року в Україні обов`язкове додавання до пального понад 7% біоетанолу, частка якого в ідеалі має становити 10%. Аналогічна вимога діятиме до імпортного товару. Відповідно, зросте споживання біоетанолу на внутрішньому ринку.

Миколаєнко зазначив, що очолюване ним галузеве об`єднання спробує в 2026 році захистити власний внутрішній ринок.

"Ми стикнулися з тим, що крім квот в Європейському Союзі існує технічне регулювання. Це справжні неторгівельні бар’єри, які непогано працюють. В разі потреби європейці мають механізм для зупинки експорту. Ми плануємо розробити такі ж самі механізми, розробити і впровадити вітчизняну систему екологічної сертифікації, і також будемо захищати український ринок", - резюмував очільник "Української асоціації виробників біоетанолу".

Зауважимо, Україна має всі передумови для того, щоб стати потужним гравцем на ринку біоетанолу. Завдяки сильному аграрному сектору, країна здатна промислово виробляти біопаливо з великих обсягів власної сировини: кукурудзи, пшениці, ячменю, цукрових буряків та меляси. В Україні вже функціонує 17 заводів з виробництва біоетанолу.