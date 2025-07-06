ЄС збільшив квоту на етанол для України на 25%

У рамках перегляду умов Зони вільної торгівлі між Україною та Європейським Союзом (DCFTA), сторони погодили суттєве розширення тарифних квот на експорт української продукції до європейського ринку.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на асоціацію "Укрбіоетанол".

З липня 2025 року квота на постачання етанолу з України до ЄС зросла на 25% — зі 100 до 125 тисяч тонн.

Попри те, що середній рівень зростання тарифних квот становить 91%, розширення для етанолу є важливим сигналом відкритості Євросоюзу до співпраці у сфері біоенергетики.

Водночас в асоціації наголошують, що оскільки паливний етанол не конкурує з харчовими секторами ЄС, Україна має наполягати на повному скасуванні квот на період війни. Це дозволить не лише наростити експорт, а й сприяти зміцненню енергетичної безпеки Європи.

Нагадаємо, вчора Україна та Європейський Союз домовилися про оновлення умов торгівлі після завершення дії режиму автономних торговельних преференцій. Нові домовленості передбачають суттєве збільшення квот на експорт українських аграрних товарів до ЄС — деякі позиції зростуть у 5-6 разів у порівнянні з рівнем 2021 року.

Серед лідерів за обсягами збільшення квот — український мед (з 6 тис. до 35 тис. тонн, +483%), яйця та альбуміни (+200%) та висівки (+304%).