Україна збільшила експорт біоетанолу на 180%: яка компанія стала лідером

Експорт біоетанолу у січні-березні 2025 року зріс на 180,6% до 39,0 тис. тонн порівняно з аналогічним періодом минулого року. Лідером за обсягами є "Перша подільська енергетична компанія", на яку припадає майже третина обсягу (30,7%).

Про це повідомляє Нафто Ринок.

У лютому українські компанії продали за кордон рекордно високі обсяги етанолу, що було зумовлено відсутністю постачань протягом січня. У березні експорт біоетанолу з України знизився на 9,1% у порівнянні з лютим і становив 14,4 тис. т. Увесь обсяг припав на неденатурований біоетанол.

Кількість експортерів у минулому місяці залишилася сталою. Як і в лютому біоетанол продавали за кордон сім компаній. Однак їхній склад зазнав змін: до експортерів повернувся "Узинський цукровий комбінат", у той час як "Західна етанольна група" припинила постачання.

Серед основних експортерів найбільше зростання середньодобових обсягів показала компанія "Вітагро біо трейд" (+20,0%). Натомість найпомітніше скорочення зафіксоване у "Першої подільської енергетичної компанії» (–42,2%), хоча ця компанія є лідером з постачання біоетанолу за кордон.

Які країни купують український біо етанол ?

Географія експорту українського біоетанолу залишилася незмінною: продукція постачалась до шести країн. Основними імпортерами у березні були Литва (66,6%), Болгарія (12,7%) та Польща (10,0%).

Нагадаємо, Державна екологічна інспекція поки не планує штрафувати АЗС за торгівлю бензином без біоетанолу через те, що досі не розроблені і не затверджені форми протоколу та порядок обліку.