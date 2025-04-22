Украина увеличила экспорт биоэтанола на 180%: какая компания стала лидером

Экспорт биоэтанола в январе-марте 2025 года вырос на 180,6% до 39,0 тыс. тонн по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году. Лидером по объемам является "Первая подольская энергетическая компания", на которую приходится около трети объема (30,7%).

Об этом сообщает "НефтеРынок".

В феврале украинские компании продали за границу рекордно высокие объемы этанола, что было обусловлено отсутствием поставок в январе. В марте экспорт биоэтанола из Украины снизился на 9,1% по сравнению с февралем и составил 14,4 тыс. тонн. Весь объем пришелся на неденатурированный биоэтанол.

Количество экспортеров в прошлом месяце осталось постоянным. Как и в феврале биоэтанол продавали за границу семь компаний. Однако их состав претерпел изменения: к экспортерам вернулся "Узинский сахарный комбинат", в то время как "Западная этанольная группа" прекратила поставки.

Среди основных экспортеров самый большой рост среднесуточных объемов показала компания "Витагро био трейд" (+20,0%). Самое заметное сокращение зафиксировано в «Первой подольской энергетической компании» (–42,2%) , хотя эта компания является лидером по поставке биоэтанола за рубеж.

Какие страны покупают украинский био этанол ?

География экспорта украинского биоэтанола осталась неизменной: продукция поставлялась в шесть стран. Основными импортерами в марте были Литва (66,6%), Болгария (12,7%) и Польша (10,0%).

Напомним, Государственная экологическая инспекция пока не планирует штрафовать АЗС за торговлю бензином без биоэтанола из-за того, что до сих пор не разработаны и не утверждены формы протокола и порядок учета.